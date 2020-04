Europa busca com fer turisme aquesta temporada d'estiu

Aeropots fantasmagòrics, hotels tancats, platges buides... El neguit de totes aquelles persones que treballen tot l'any esperant les vacances d'estiu i ara no saben ni si podran sortir del seu municipi és ja també un gran maldecap per a les diferents autoritats arreu d'Europa. El turisme suposa un 11% del PIB de la Unió Europea i un 12% de tota la seva ocupació. Ja no es tracta que la temporada turística pengi d'un fil, és que s'ha de repensar del tot. El turisme és un dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus i ja són diversos els estats europeus que busquen la manera de fer (i de tenir) turisme aquest estiu. També ho fa la Comissió Europea, que està pensant en una guia per coordinar l'aixecament de les restriccions de moviment dins l'espai Schengen i prepara una cimera a finals de setembre per repensar el sector.

Com en el cas del desconfinament, qui ha posat la primera pedra ha sigut Àustria, un dels països europeus amb menys morts pel covid-19 i que ja es va avançar a l'hora d'establir un calendari de desconfinament. El canceller, Sebastian Kurz, vol reactivar el sector vacacional aquest estiu a través d'un pla que presentarà a finals d'aquest mes per a l'obertura gradual de restaurants i altres negocis. El canceller conservador ho planteja gairebé com una qüestió patriòtica, convidant els austríacs a fer turisme dins el país per reactivar l'economia. Encara que no ho sembli, Àustria té un 12% de la població dedicada al turisme i suposa un 5,3% del seu PIB, més i tot que Itàlia (amb un 3,9% del PIB dependent d'aquest sector, segons Eurostat). Cal recordar que Àustria investiga una estació d'esquí del Tirol que hauria amagat un brot de coronavirus per interessos empresarials. És el cinquè país amb més pernoctacions de la UE. I el 30% del turisme que rep aquest país prové del país veí, Alemanya, un altre membre europeu que, sota la batuta d'Angela Merkel, pot presumir segons la majoria dels experts de tenir la situació sota control. Per això, Kurz ha posat sobre la taula la possibilitat d'establir un acord Viena-Berlín que permetés l'entrada amb menys restriccions de turistes germànics a Àustria.



Els alemanys són els que més viatgen de la UE i també els que més gasten: el seu poder adquisitiu més alt té especial impacte a estats com Itàlia, Espanya, Grècia o Croàcia. Per això no només és Viena qui ja pensa en com incentivar el turisme. A Itàlia el debat ja fa dies que es cuina amb propostes estrambòtiques com ara la d'encabir gandules i para-sols dins capses de vidre a la platja.

"Estem gairebé experimentant amb el camí a seguir"

Davant aquesta inquietud, el comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, ha comparegut (virtualment) al Parlament Europeu per fer front a la demanda dels europarlamentaris i també de l'Organització Mundial del Turisme d'establir un pla d'acció per al sector. Breton ha admès que aquest estiu encara hi haurà restriccions de moviments tot i que s'ha mostrat confiat que es puguin reprendre els viatges dins la UE amb certs controls: "S'ha de trobar la manera per facilitar els moviments, treballem dia i nit per intentar facilitar els desplaçaments des d'aquest estiu perquè puguem recuperar una mica la normalitat de les nostres vides". Però ha deixat clar que caldrà repensar el turisme, perquè les restriccions impediran les concentracions massives en què es basa el model a moltes zones sobretot costaneres, i també esdeveniments o festes locals. D'aquí que hagi calculat que el sector pugui necessitar fins a un 25% dels diners que mobilitzi la Unió Europea a través del fons de reconstrucció que els líders haurien d'acordar aquest dijous en cimera virtual, més enllà de la resta d'iniciatives aprovades per facilitar crèdits i liquiditat a l'economia europea.



Hores més tard, la comissària de Salut, Stella Kyriakides, admetia que la UE està "gairebé experimentant" a mida que va aprovant mesures de desconfinament, gairebé sobre la marxa, i alertava: "Si ens movem massa ràpid, no ens coordinem de manera efectiva i no comuniquem bé als ciutadans ens arrisquem a un augment del nombre de casos i a posar en perill tots els sacrificis que fins ara han fet els ciutadans". Per això, Brussel·les prepara també una guia sobre com començar a aixecar les restriccions de moviment entre països de la UE, però un portaveu de la Comissió ha reiterat aquest dimarts que encara no està llesta. Ja se n'havia presentat una sobre com desconfinar, però no entrava en detalls sobre com regular el moviment de turistes.

És un tema espinós i complex perquè suposa recuperar l'espai Schengen de lliure circulació i vista la intenció d'Àustria, si hi ha altres estats que el que proposen són acords entre països menys afectats pel covid-19, ràpidament es dispararan les alarmes per la "discriminació" entre ciutadans europeus que, si d'alguna manera han notat fins ara els beneficis de la UE, ha estat gràcies a la llibertat de moviment que els dona justament això: ser ciutadans europeus.