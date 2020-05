Els residents a Bèlgica només podran veure's amb quatre persones

Bèlgica també va avançant en les mesures de desconfinament. Aquest dimecres, després d'una reunió del Consell Nacional de Seguretat del govern d'emergència que encapçala Sophie Wilmès, s'ha aprovat l'entrada en la segona fase, en què destaca la mesura que permet començar a veure altres persones de fora del nucli de cada llar. A partir de diumenge, cada llar o família belga haurà d'escollir un grup de quatre persones amb les quals podrà veure's, però sempre haurà de ser el mateix grup, que tampoc podrà veure's amb ningú més. Una persona que viu sola podrà rebre quatre persones però només podrà anar a casa d'una de les quatre.

La mesura busca facilitar traçar els casos de contagi si hi ha un malalt entre aquests grups reduïts de persones. Tot i això, es mantenen les recomanacions de rebre aquestes visites al jardí per exemple, si és possible, i mantenint el distanciament i les mesures higièniques.

S'ha avançat lleugerament el calendari que permet relaxar aquestes normes d'aïllament social, inicialment previst per al 18 de maig. “La prèvia relaxació de les normes de contacte social, com ara l'autorització de caminar amb una segona persona no era prou per a molts ciutadans, per als quals ja és insuportable el distanciament d'aquelles persones que estimen”, va dir la primera ministra belga. Per això s'ha avançat la mesura a diumenge, malgrat que alguns científics alertin que el relaxament pot provocar una segona onada. El govern admet que no pot controlar aquestes trobades a domicili de quatre persones, però confien en la responsabilitat de la societat belga.

A banda d'aquesta mesura, a partir de la setmana que ve podran reobrir totes les botigues amb estrictes normes de distanciament, amb la recomanació que tots els clients portin mascareta (obligatòria al transport públic). Una segona fase s'iniciaria si tot va bé el 18 de maig, quan reobririen gradualment centres escolars.