El Brasil limita l’accés a l’avortament i als anticonceptius amb la pandèmia

Les autoritats brasileres estan dificultant l'accés a les dones a una assistència sanitària sexual i reproductiva, coincidint amb la pandèmia de coronavirus que ja suma gairebé 49.000 morts i més d'un milió de contagiats al país, segons han denunciat associacions de defensa dels drets humans. Les autoritats justifiquen que aquests serveis "no són urgents" i el resultat és que ara moltes dones no tenen accés a l'avortament, ni a anticonceptius, ni tan sols a assistència quan són víctimes de violència masclista que, per cert, ha augmentat amb la pandèmia. Les més afectades són les de classe més desfavorida.

El Sistema Únic de Salut (SUS), el servei públic sanitari brasiler, practica vasectomies o lligadures de trompes gratuïtament, però tot plegat s'ha suspès des del març. A més, el sistema sanitari públic ha cancel·lat temporalment la col·locació o el reemplaçament de dispositus intrauterins (DIU) i el repartiment gratuït de preservatius, que són molt cars i sovint inaccessibles per a algunes capes socials.

A São Paulo, la ciutat amb més infectats i morts per covid-19, el govern local ha suspès temporalment des del 23 de març aquests procediments que considera "no urgents". També a Rio de Janeiro, capital del segon estat més afectat per la pandèmia, la secretaria municipal de Salut ha cancel·lat aquesta mena d'intervencions quirúrgiques en dotze hospitals. La secretaria assegura que es continuen subministrant píndoles anticonceptives i preservatius als hospitals, però en la pràctica molts no en tenen, segons ha informat el mitjà brasiler The Intercept.

Serveis que no poden esperar

“Les dones que necessiten un avortament no poden esperar fins al final de la pandèmia”, denuncia Tamara Taraciuk Broner, subdirectora en funcions de Human Rights Watch (HRW) a Sud-amèrica. Aquests dies, el Brasil hauria de tractar l'accés a serveis de salut sexual i reproductiva, així com a la interrupció voluntària de l'embaràs, com a serveis essencials que s'han de mantenir durant el coronavirus, destaca també aquesta associació.

Al Brasil la llei permet practicar l'avortament segons tres supòsits: en cas de violació, per salvar la vida de la mare o quan el fetus té un dany cerebral congènit mortal. Arran de la interrupció del servei als hospitals públics, les dones intenten buscar alternatives.

"Els últims anys alguns metges ens han informat que havien tractat adolescents que havien usat àcid càustic o d'altres mètodes per avortar. En canvi, les dones amb poder adquisitiu poden anar-se'n a un altre país a interrompre l'embaràs", explica César Muñoz, investigador sènior de HRW. A més, l'ONG Article 19 va denunciar l'any passat que alguns dels hospitals governamentals que haurien de practicar avortaments en realitat no ho feien. El 2019, només 76 practicaven aquesta mena d'intervencions en un país de 210 milions d'habitants, segons un estudi d'aquesta organització. Amb el covid-19, la xifra encara s'ha reduït més: només 42.

Al principi de juny, el ministeri de Salut del Brasil va advertir a través d'un comunicat sobre la suspensió d'aquest servei que podria "causar un dany irreparable a la salut integral de les dones". Dies després, el president del Brasil, Jair Bolsonaro, va distorsionar el contingut del comunicat en un missatge a Twitter i va assegurar que identificaria els autors de l'escrit. Dos dels funcionaris signants van ser degradats. “El president Bolsonaro, en lloc de garantir el suport i l'accés a l’atenció sanitària, va ignorar les recomanacions dels experts”, lamenta la membre de Human Rights Watch.