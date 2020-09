El Regne Unit, cap als 50.000 casos diaris de covid-19 a mitjans d'octubre

Fins a 50.000 nous contagis al dia es podrien registrar al Regne Unit a mitjans d'octubre si l'augment de casos de coronavirus continua al ritme actual, han avisat aquest dilluns al matí els responsables mèdic i científic del país, Chrys Witthy i Patrick Wallance, en una conferència de premsa a Downing Street. No hi ha marge per relaxar-se, han dit, perquè des de primers de setembre el nombre d'infeccions es duplica aproximadament cada set dies.

Whitty i Wallance han posat com a exemple de la gravetat del moment la situació a Espanya i França, i han afirmat que un augment tan general del nombre de malalts conduiria a un nombre diari de morts superior als 200 a mitjans de novembre. "A mesura que la malaltia es propaga, a mesura que es propaga per a tots els grups d’edat, esperem veure un nombre d'hospitalitzacions creixents i, malauradament, aquestes hospitalitzacions comportaran un augment de morts".

"De moment –han continuat– creiem que el nombre d'infectats es duplica aproximadament cada set dies. Però si això continua sense parar acabaríem amb 50.000 casos diaris a mitjans d’octubre. De manera que, a mitjans de novembre, es produirien més de 200 morts diàries. Per tant, el repte és assegurar-se que el temps de duplicació no es mantingui en set dies", han dit.

És el primer cop que els dos tècnics intervenen en una conferència de premsa sense la participació de responsables polítics, potser en un intent de destacar la seriositat del moment, definit com a "crític" per Chris Whitty, i per evitar la possible politització de noves mesures restrictives contra les quals ja s'han alçat algunes veus dins el Partit Conservador.

En relació amb Espanya (300 casos de mitjana per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes) i França (185), el Regne Unit n'enregistra 69. Però hi ha una diferència de gairebé el 100% entre el total dels que es detecten cada 24 hores i el que suggereixen que passa realment les estadístiques. Mentre que la mitjana dels últims set dies se situa al voltant dels 3.600 identificats, les dades de l'Oficina Nacional d'Estadística apunten a 6.000 casos diaris, d'acord amb Wallance. Chrys Witthy també ha avisat que s'acosta un "hivern molt desafiador amb la tendència actual".

Cap de setmana de reflexió

El primer ministre, Boris Johnson, ha passat el cap de setmana amb els seus màxims assessors i els ministres de més pes del govern discutint quines mesures s’haurien de prendre els pròxims dies per evitar que els pronòstics no es facin realitat. De fet, la presentació de les dades dels responsables mèdic i científic referma la possibilitat que s'endureixin encara més les restriccions sobre la vida quotidiana dels britànics, després que la setmana passada en diferents zones del país, sobretot al nord d'Anglaterra, se n'establissin de noves, que afecten uns 13,5 milions de persones.

En aquest sentit, el ministre de Sanitat, Matt Hancock, ha assegurat en una entrevista a ITV News que no es descartava un nou tancament total dels pubs a Anglaterra: "Tindrem absolutament clars els canvis que hem de fer en un futur molt i molt pròxim". I ha afegit: "No és un no [a la pregunta que li havia fet el periodista, de si els pubs tornarien a tancar] i no és un sí. Com més puguem controlar el virus i aturar la propagació ara, més fàcil serà tenir un Nadal més normal", ha reblat.

Matt Hancock unable to say if England’s pubs will be open this weekend https://t.co/y2gZgWnmDu — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) September 21, 2020

La nova crisi anunciada pels especialistes no ha esquivat el debat polític, però. Ans al contrari, l'atia. Jonathan Ashworth, el ministre de Sanitat laborista a l'ombra, ha acusat el govern d'ineficàcia un cop s'ha acabat la sessió informativa de Whitty i Vallance. "Els màxims responsables científics del Regne Unit han presentat una imatge penosa de l’augment dels casos de coronavirus. La ràpida pujada d’infeccions no era inevitable, sinó una conseqüència de la incompetència del govern i de la falta d’implantació d’un sistema de tests i de rastreig adequat". El mateix ministre Hancock va admetre la setmana passada al Parlament que el sistema tenia problemes i que es trigaria "unes quantes setmanes" a resoldre'ls.

El Partit Laborista ja ha dit que la prioritat era evitar un nou confinament com el viscut entre març i juny.