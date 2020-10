Una Europa en estat de setge posa la màxima pressió sobre l'hostaleria

Europa continua la seva lluita contra el coronavirus amb mesures que afecten, bàsicament, el sector de l'hostaleria, però no exclusivament, amb la intenció d'evitar tornar als confinaments generalitzats de la primavera. Si dimarts eren Holanda i Txèquia els que anunciaven noves restriccions, que ja han entrat en vigor, aquest dimecres els ha tocat el torn a països com Portugal, però també a regions com Irlanda del Nord, que s'ha avançat al govern de Londres dictant un seguit de mesures prou semblants a les que ja afecten la zona de Liverpool i també a Escòcia i Bèlgica des de la setmana passada. I, amb matisos, les que ara ha proposat el govern de la Generalitat de Catalunya.

El continent, i el món, es debaten sobre la manera de fer front a una pandèmia amb recursos més aviat limitats. El pitjor és que l'alternativa als confinaments totals són els parcials, el que els anglesos anomenen circuit breaks, de dos o a tot estirar quatre setmanes, en què es prioritza mantenir les escoles obertes i la màxima activitat econòmica en funcionament, fins i tot les botigues, però amb l'esmentada excepció de l'hostaleria, que es veu a si mateixa com l'ase dels cops que paga els plats trencats del covid-19.

651x366 Dades oficials del govern britànic dels contagis en les darreres 24 hores Dades oficials del govern britànic dels contagis en les darreres 24 hores

En qualsevol cas, el debat sobre què s'ha de fer és permanent. I la prova és el que passa al Regne Unit. Mentre que Irlanda del Nord ha endurit les restriccions per a tota la província, el govern Johnson es resisteix a fer-ho per a tot Anglaterra, malgrat que ja ho ha demanat, des de la tribuna del Parlament, el cap de l'oposició laborista Keir Starmer. Fins i tot el primer ministre de Gal·les, Mark Drakeford, ha anunciat també avui que impedirà a partir de divendres l'entrada al territori als ciutadans de la resta del Regne Unit que provinguin de les zones de més risc, com ara Liverpool. Una mesura, però, que a la pràctica és poc més que un anunci, perquè el govern de Cardiff no té competències per imposar aquesta prohibició.

El context que viu el Regne Unit és d'augment generalitzat dels contagis. En les últimes 24 hores, se n'han diagnosticat 19.724, el 7,45% (2,45 punts per sobre de la recomanació) d'índex de positius en relació al nombre de tests fets, en aquest cas 264.713.

En resum, les principals novetats de la jornada són les següents:

Alemanya

Els 5.132 nous casos de covid-19 registrats aquest dimecres són la dada més alta des del 8 d'abril. Tot i que Alemanya es manté com un dels països europeus amb menys contagis, amb 54,6 casos per 100.000 habitants durant els últims catorze dies (Espanya se situa en 293,8), aquest dimecres la cancellera Angela Merkel i els presidents dels governs regionals han acordat l'enduriment de mesures en les àrees amb més incidència. Així, els bars hauran de tancar a les 23 h, les reunions podran ser d'un màxim de deu persones i les mascaretes, que fins ara només eren obligatòries al transport públic i als comerços, s'hauran de portar sempre que hi hagi grans concentracions de persones.

Portugal

El primer ministre, António Costa, ha declarat aquesta tarda un nou estat d'emergència a nivell nacional, ja que les infeccions augmenten en un país que havia contingut la primera onada prou bé. Sota les noves restriccions introduïdes, l'ús de mascaretes a l'aire lliure en espais amb molta gent serà obligatori, prèvia aprovació del Parlament. Es prohibeixen també les reunions de més de cinc persones. Amb encara no 90.000 casos registrats des de l'inici de la pandèmia, l'acumulatiu per a passats catorze dies és de 140,2 per cada 100.000 habitants, d'acord amb el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties Infeccioses. Aquest dimecres Lisboa ha informat de 2.027 nous contagis, una xifra que supera àmpliament la màxima figura fins ara comptabilitzada, 1.646, el dissabte passat.

Em toda a Europa tem havido um agravamento progressivo da #COVID19. #Portugal não é excepção. Aprovámos em Conselho de Ministros um conjunto de medidas, entre as quais, elevar o nível de alerta da situação de contingência para o estado de calamidade em todo o território nacional. pic.twitter.com/vBZmx0Jbns — António Costa (@antoniocostapm) October 14, 2020

Irlanda del Nord (Regne Unit)

Una de les zones amb més incidència de covid-19 del Regne Unit (en ciutats com Derry, per sobre dels 900 casos per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes) entrarà en un confinament parcial aquest divendres. Les escoles tancaran catorze dies, del 17 al 30 d'octubre, aprofitant, però, que l'última setmana del mes té lloc l'habitual aturada de les vacances de tardor. Pubs i restaurants tancaran quatre setmanes i només s'autoritzen els lliuraments de menjar per emportar-se. A més, les reunions en domicilis particulars no podran superar les deu persones de dos nuclis familiars. La prohibició de vendre alcohol passades les vuit del vespre és una altra de les mesures preses.

Itàlia

La jornada d'avui ha registrat el màxim nombre d'infeccions des de l'inici de la pandèmia (7.332). La regió de la Llombardia (1.844 contagis nous), seguida de la Campània, el Vèneto i el Laci són les més afectades en aquest nou embat del virus. Walter Ricciardi, el màxim responsable científic del país, que assessora el govern de Giuseppe Conte, ha assegurat aquest dimecres que si el ritme de creixement de contagis segueix igual, a principis de novembre, si no abans, es podria arribar als 16.000 al dia. Fins ara Itàlia havia mantingut l'epidèmia sota control des de finals de maig. Tot i així, el nombre de casos acumulats per cada 100.000 habitants i catorze dies és, de moment, de 86.9.

Rússia

El país ha registrat el màxim nombre de casos en un dia (14.231) per segona jornada consecutiva (ahir, 13.868). Amb tot, les autoritats consideren, de moment, que no cal introduir noves mesures restrictives més enllà del canvi de la majoria de classes, tant per a estudiants de primària i secundària com per als universitaris, de sessions presencials a virtuals.

En un altre ordres de coses, Rússia també ha informat aquest dimecres que ha registrat la segona vacuna contra el coronavirus, de la qual la comunitat científica internacional sap tan poca cosa com de la primera, que va ser registrada per les autoritats sanit àries del país l'11 d'agost. I, tot i així, el president Vladímir Putin ha assegurat que hi ha un tercer prototip que podria rebre la llicència també molt aviat. Cap de les dues vacunes ja autoritzades per Moscou ha superat, de moment, la prova d'una revisió independent per part de les habituals publicacions científiques on s'acostumen a difondre les dades dels preceptius estudis d'eficàcia i seguretat.

Romania

Més de dos terços dels 164.477 casos confirmats s'han registrat des de finals de juliol, segons informa Associated Press. L'augment de les noves infeccions ( 180 per 100.000 habitants els últims catorze dies) arriba quan les autoritats de Bucarest han de considerar la reobertura parcial de cinemes, teatres i restaurants. A principis d'octubre les autoritats sanitàries van ordenar l'aturada de l'activitat de tots els restaurants interiors, teatres, cinemes, sales de jocs d'atzar i de dansa. Si finalment s'aproven les recomanacions, aquests locals tornaran a l'activitat a partir de demà, per bé que amb capacitat reduïda, i sempre en funció del nombre de casos registrats a les seves zones.