El 70% dels malalts recuperats a Wuhan pateixen símptomes després de l'alta

Des del principi de la pandèmia, l'Hospital Jinyintan, a Wuhan, la zona zero del desastre inicial, va ser un dels centres designats per les autoritats de la ciutat per tractar els pacients infectats amb el nou coronavirus. De la nit al dia, Jinyintan es va convertir en una de les primeres línies de batalla. Primer per contenir i després per aturar l'avenç de la llavors desconeguda malaltia. Pràcticament un any després Wuhan viu en relativa normalitat, com la resta de la Xina, on el nombre de casos es manté en 92.291 i les morts en 4.742. Molt lluny dels ja quasi 60 milions de contagis oficials –a la pràctica podrien ser deu o dotze vegades més, segons càlculs de l'Organització Mundial de la Salut– i dels 1,4 milions de morts al món. La comissió nacional de Salut de la Xina, però, situa el nombre de contagis en 86.464 i el de morts en 4.634.

Tot i que el país sembla haver guanyat la batalla al virus, encara hi ha moltes incògnites per resoldre al gegant asiàtic en relació amb el covid-19. Si fa no fa, tantes com a la resta del món. Per exemple, per què més del 70% dels pacients de covid que es van curar en el primer esclat de la pandèmia a Wuhan –a la pràctica, no hi ha hagut una segona onada, només brots episòdics– van presentar almenys un símptoma de la malaltia dies o setmanes després que fossin donats d'alta? La revelació la publica aquest dimarts el diari oficial China Daily i coincideix amb altres anàlisis fetes en altres parts del món.

És el cas d'un petit estudi fet al Regne Unit l'estiu passat. Més de la meitat dels pacients amb covid-19 han experimentat alguns símptomes: falta d'aire, fatiga, ansietat i depressió durant dos o tres mesos després de la infecció inicial. La investigació, dirigida per científics de la Universitat d'Oxford, va examinar l’impacte en 58 pacients. Mesos després presentaven anomalies en diversos òrgans. És el que ja es coneix com a covid de llarga durada.

Els resultats de l’estudi d'Oxford han demostrat que dos o tres mesos després de l'aparició del covid-19 el 64% dels pacients patien falta d'aire persistent i que el 55% reportaven fatiga significativa.

En el cas de l'estudi de Wuhan s'han seguit durant uns sis mesos 1.733 pacients donats d'alta entre el 7 de gener i el 29 de maig. Els símptomes que van experimentar van ser, bàsicament, fatiga, debilitat muscular, dificultats per agafar el son o ansietat. Els resultats també han mostrat que sis mesos després de l'inici dels símptomes prop de la meitat dels pacients presentaven almenys un patró no normal en les tomografies computeritzades, tècnica d'imatge mèdica que utilitza combinacions processades per ordinador de múltiples mesures de raigs X preses des de diferents angles per produir imatges tomogràfiques d'un cos, cosa que permet a l’usuari veure'n l'interior cos sense tallar-lo.

Els pacients que havien estat més greus durant l'hospitalització van tendir a mostrar una pitjor capacitat pulmonar i pitjors imatges pectorals. Fins a la data s'ha realitzat seguiment mèdic a 877.545 contactes propers als infectats, dels quals 11.875 continuen en observació.