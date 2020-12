Brussel·les: "Aquest any salvar vides ha de passar per davant de les celebracions"

Brussel·les tem una tercera onada de coronavirus al gener si es relaxen les restriccions aquestes festes de Nadal. El mateix dia en què el govern de la Generalitat ha anunciat que preveu flexibilitzar el toc de queda les nits de Nadal, Reis i Cap d'Any, la Comissió Europea demana als governs europeus que no afluixin: "Aquest any salvar vides ha de passar per davant de les celebracions", diu la comissària de Salut Stella Kyriakides, que ha presentat aquest dimecres un seguit de recomanacions per garantir la seguretat aquest hivern.

I així ho ha fet saber també als ministres de Salut de la UE, amb qui s'ha reunit de manera virtual: "Relaxar mesures massa d'hora pot provocar més casos, més morts i més confinaments. Si no som molt curosos les pròximes setmanes, ho tornarem a veure al gener", els ha avisat. Kyriakides fa setmanes que envia advertiments. La Comissió Europea, gairebé sense competències en l'àmbit sanitari, ha pres l'accelerador per assegurar-se dosis de totes les potencials vacunes de coronavirus i reclama ara que, "fins que arribin les vacunes i es puguin distribuir suficientment", les mesures de contenció continuïn, i "especialment en el final de període de vacances".

Kyriakides ha insistit als ministres que el Nadal és especialment perillós: a l'hivern les possibilitats de contagi es multipliquen pel fet d'estar més tancats i les reunions de les festes es converteixen en clústers de contagi. D'aquí que la comissària xipriota hagi reivindicat diverses vegades que és hora de demostrar que s'han après les lliçons d'haver relaxat les mesures a l'estiu.

L'ha secundada la directora del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), Andrea Ammon, que directament avisa que relaxar les restriccions per Nadal implicaria "un augment de les hospitalitzacions la primera setmana de gener".

Els viatges de Nadal i la campanya de vacunació

Per això, Brussel·les ha presentat aquest dimecres una estratègia de recomanacions en què principalment demana mantenir en vigor les mesures de contenció bàsiques, com les limitacions de contactes socials i la distància física. També demana que es tingui en compte el possible increment de viatges de cara a Nadal per garantir-hi la seguretat, per exemple augmentant-ne la freqüència. "La infraestructura de transport s'ha de preparar i les quarantenes són pitjors al lloc d'origen que al de destinació". La Comissió reclama posar a disposició dels ciutadans, també, suport psicològic, perquè cal tenir en compte la "fatiga" de la pandèmia.

Altres recomanacions concretes impliquen "ampliar vacances escolars" i fer classes virtuals per evitar els contagis després de festes. Brussel·les demana mantenir els tocs de queda i desaconsella exigir PCR per viatjar entre països de la Unió Europea, com ha reiterat diverses vegades l'ECDC.

Però, sobretot, la Comissió posa molt èmfasi en la necessitat de tenir a punt tota la logística de cara a la campanya de vacunació després que l'Agència Europea del Medicament ja hagi obert la porta a una possible aprovació de les vacunes abans que acabi l'any i que diversos estats ja valorin poder començar a fer-ho al gener. De fet, aquest mateix dimecres el Regne Unit ja ha autoritzat la vacuna de Pfizer.



En aquest sentit, la directora de l'Agència Europea del Medicament, Emmer Cooke, ha aportat també esperança: "Ara s'han d'analitzar les dades presentades ahir. Sembla que són sòlides i concretes", ha avfirmat. Això sí, ha explicat que les dates d'aprovació poden variar en funció de l'evolució de l'anàlisi i s'ha reafirmat en la importància de la tasca: "Som molt conscients de la gran responsabilitat que tenim de fer l'avaluació correctament per protegir la població europea".