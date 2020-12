París i Londres intenten resoldre el tancament del Canal amb tests obligatoris

Les imatges que aquest dimarts arriben des de les autopistes del comtat de Kent, al sud-est d'Anglaterra, són la demostració palpable que el que va assegurar ahir el primer ministre britànic, Boris Johnson, en el sentit que el Brexit havia servit com a assaig general per a possibles problemes a la frontera en cas de no-acord comercial amb la Unió Europea, era pura ficció.

Més de 1.500 tràilers –Johnson va dir que de 500, dilluns al matí, s'havien reduït a menys de 200 a la nit– s'acumulen en aquests moments a l'autopista M20, que condueix al port de Dover, cap de pont per travessar el Canal, i també a les pistes de l'aeroport de Manston.

Hundreds of backed-up lorries queue to cross the Channel into France as a former airfield turns into a makeshift lorry park.



Amb tot, s'espera que a primera hora de la tarda París i Londres puguin anunciar un pla per acabar amb el bloqueig, oficialment decretat fins a les 23.00 h d'avui, sempre que no hi hagi una altra decisió unilateral des de la presidència francesa. En aquest sentit, diferents mitjans britànics informen que la solució consistiria en fer proves ràpides als conductors de camions amb l'ajuda de l'exèrcit.

Una alternativa que no és prou útil per als transportistes que traslladen productes frescos, com ara marisc. Així, James Withers, cap executiu de l'organització Scotland Food and Drink, ha advertit aquest migdia que és ara "missió impossible aconseguir que dimecres milions de lliures de marisc escocès arribin als mercats alimentaris espanyols", crucials per mantenir el volum de negoci.

Criticant Boris Johnson, Withers ha dit que, "al contrari de l'avaluació optimista del primer ministre", la situació és pitjor i es deteriora per als exportadors d'aliments. "Per a alguns dels nostres exportadors de marisc, les vendes anteriors a Nadal ja s’han arruïnat. Es tracta d’una pèrdua d’ingressos irrecuperable, i em temo que això suposa un cop fatal per a algunes de les empreses més petites després de l’horrible any que ja han tingut."

La prohibició de Franca, però, no afecta el transport de mercaderies no acompanyades (la majoria viatgen en contenidors de transport marítim) i, en principi, poden continuar sent traslladades en trens i vaixells a través del Canal. Qualsevol mercaderia transportada en camions, però, continua a hores d'ara en el que ja es pot anomenar el pàrquing gegant d'Anglaterra.

A hores d'ara ja són més de 40 els països que han imposat algun tipus de restriccions als moviments des del Regne Unit.