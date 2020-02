Comença el desembarcament del creuer afectat pel coronavirus al Japó

Els passatgers del Diamond Princess, el creuer en quarantena al Japó per l'epidèmia del coronavirus, han pogut començar a desembarcar aquest dimecres si s'ha comprovat que no tenen la malaltia després d'haver passat 14 dies en quarantena. Aquest dimecres 500 persones han començat a desembarcar i els pròxims dos dies ho faran 2.500 més. La tripulació, per la seva banda, haurà de començar una nova quarantena quan l'últim passatger hagi desembarcat. El vaixell és el principal focus del brot fora de la Xina.

El Covid-19 ja ha provocat 2.009 morts, segons fonts de la Comissió Nacional de Salut xinesa. En total el número de contagis és de 74.280, amb 11.977 malalts en estat crític. Només el 18,5% dels contagiats són de caràcter greu o molt greu, segons una anàlisi realitzada a 44.000 infectats fins a l'11 de febrer.

L'epidèmia ha portat Rússia a prohibir l'entrada al país de qualsevol ciutadà xinès, ja sigui per turisme, negocis, estudis o feina. Una dràstica decisió que afectarà el seu turisme, però que pretén protegir del coronavirus el territori que més quilòmetres de frontera comparteix amb el gegant xinès. Altres països havien aprovat ja restriccions d'accés, però la prohibició total de l'entrada de ciutadans xinesos decretada aquest dimarts pel Kremlin és la mesura més dràstica fins ara.

Mentrestant, l'operador del creuer confinat al Japó, Princess Cruises , explica que 169 persones esperen ser traslladades a l'hospital després d'haver donat positiu els últims dies. El creuer ha sigut un terreny fèrtil per al virus, i és el major focus d'infecció fora de Xina, amb 542 casos de les 3.711 persones a bord. Està amarrat al port japonès de Yokohama des del 3 de febrer, després que un passatger del torn anterior hagués donat positiu.

Alguns científics han criticat la decisió de les autoritats nipones d'aïllar el creuer, pel gran número de contagis que ha derivat. Afirmen, també, que malgrat que sigui una bona idea el desembarcament, els que deixen el vaixell haurien d'estar controlats per les autoritats durant dues setmanes més pel risc de contagiar-se. El govern japonès afirma, però, que la seva política de quarantena havia sigut aprovada per l'Organització Mundial de la Salut. Països com Regne Unit, Austràlia i Hong Kong també es preparen per repatriar els ciutadans.

Aquest dimarts han desembarcat també 233 passatgers del vaixell, que portava amarrat des del dia 13 de febrer a Cambodja després d'haver sigut rebutjat per cinc ports. 747 passatgers més s'estan examinant a bord, mentre que els 781 que ja havien desembarcat i estaven encara al país han donat positiu i ja tenen el permís per tornar al seu país.

Per la seva banda, el Centre de Prevenció de Malalties de Corea del Sud ha informat de 20 casos més de coronavirus, que eleven fins a 51 el total. El president Moon Jae-in ha demanat que es prenguin mesures estrictes contra la propagació del virus i l'impuls de l'economia, segons ell en greus problemes degut a l'epidèmia.