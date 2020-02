La Covid-19 és com una grip?

“Això no és res, és com una grip!” i “És un virus terrible, ja ens podem preparar!” són expressions que se senten molt aquests dies. Què hi ha de cert? Quines diferències hi ha entre la grip i la Covid-19?

Per començar, el virus de la grip i el SARS-CoV-2 -el nom del virus que provoca la malaltia batejada com a Covid-19- són molt diferents des del punt de vista genètic i morfològic. La diferència principal és que el virus de la grip té una gran capacitat de mutar i de presentar noves estratègies infeccioses cada any. Això fa que encara no es disposi d’una vacuna universal que pugui protegir de totes les soques de grip que van apareixent, i que contínuament s’hagin de reformular les vacunes per adaptar-les a aquesta mutabilitat.

Els coronavirus, en canvi, són molt més estables des del punt de vista genètic i això fa pensar que el SARS-CoV-2 també ho serà. Així, si es desenvolupa una vacuna, és d’esperar que sigui eficaç durant uns quants anys.

La malaltia que provoquen els dos virus és semblant. Es tracta d’una infecció que afecta sobretot el sistema respiratori però que també infecta els ronyons, el tracte intestinal i el cor, amb la qual cosa els símptomes són semblants en tots dos casos: malestar general, febre i problemes respiratoris que en un petit percentatge de casos poden derivar en complicacions. Les dues malalties poden afectar amb més gravetat les persones d’edat avançada o les que tenen alguna malaltia prèvia.

Menys incidència

“Hi ha moltes més morts de grip!”, es diu. I és cert, però perquè també n’hi ha molts més casos. A Catalunya es va declarar l’epidèmia de grip a finals de gener perquè afectava 147 de cada 100.000 persones, i ara per ara ja han mort 43 persones de grip aquest hivern. De tota manera, si es tenen en compte el nombre de casos totals de grip, es veu que la letalitat de la malaltia -és a dir, el percentatge de malalts que moren com a conseqüència de la infecció- se situa al voltant del 0,2%.

A partir de les dades disponibles en aquests moments, la letalitat de la Covid-19 a la Xina se situa al voltant del 2%, tot i que en altres països aquest percentatge disminueix. En qualsevol cas, es tracta d’una letalitat notablement superior a la de la grip.

Ni la Covid-19 és tan lleu com la grip ni el SARS-CoV-2 és el virus que acabarà amb la humanitat. En resum, es podria dir que “és com una grip, però més greu, sense arribar a ser una malaltia greu”, confirma Oriol Mitjà, investigador en malalties infeccioses i salut global de la Fundació Lluita contra la Sida.