Itàlia confirma 34 morts i 1.576 infectats

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que cap país és immune al coronavirus: “Seria un error fatal creure que pots escapar-te de la malaltia: el virus no respecta fronteres”, deia ahir el seu secretari general, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mentre que a la Xina el nombre diari de nous casos continua disminuint (els 573 de diumenge eleven fins a gairebé 80.000 el total d’infeccions), altres països s’han convertit en fonts d’expansió de l’epidèmia en les seves regions: és el cas de Corea del Sud, Itàlia i l’Iran. Fins ara han mort més de 2.900 persones pel Covid-19 i se n’han infectat 87.000 a tot el món, segons les dades de l’últim informe de situació de l’OMS. La bona notícia és que gairebé 40.000 persones han superat la malaltia. A Europa Itàlia s’ha convertit en el principal epicentre de l’epidèmia. Segons les últimes dades aportades per Roma ja hi ha 34 morts i 1.576 infectats. A més s’ha confirmat que els primers casos al Brasil, Algèria, Nigèria, la República Txeca i Mèxic eren viatgers que tornaven del nord d’Itàlia. S’han suspès els actes massius i s’ha ordenat el tancament d’escoles i universitats a les regions del nord on va començar el brot.



A l’Orient Mitjà la preocupació se centra en l’Iran, on les autoritats reconeixen 54 morts i 978 afectats, dades que alguns experts posen en dubte perquè suposarien una mortalitat molt més elevada que als altres països, la qual cosa fa sospitar que Teheran està minimitzant el nombre d’infectats. La BBC persa ha parlat de 210 morts, cosa que les autoritats neguen. Només en la jornada d’ahir es van confirmar 365 nous casos. A Teheran s’han tancat escoles i cinemes –una mesura que també s’ha pres al Líban–, i també preocupa la ciutat de Mashhad, lloc de pelegrinatge per a la comunitat xiïta. Els Estats Units –on s’han confirmat 21 casos a més dels 47 que van ser repatriats de la Xina– han anunciat que no deixaran entrar ningú que hagi visitat l’Iran els últims 14 dies. El fet que no s’hagi pogut determinar com s’han contagiat 4 dels pacients dels Estats Units suggereix que l’epidèmia s’està expandint al país.

Expansió a través d’una secta

Corea del Sud ha sumat 586 nous contagis que eleven a 3.736 el total, dels quals 18 han mort. S’està investigant un grup religiós que podria ser l’origen del brot local. El país també ha registrat el primer cas de recaiguda d’una dona que havia superat la malaltia.

A Alemanya el nombre de casos també s’ha duplicat aquest cap de setmana, fins als 117, la meitat dels quals són a la regió del Rin del Nord-Wesftàlia, l’estat més poblat del país, on una parella infectada va participar al Carnaval el cap de setmana passat. Al Regne Unit s’han confirmat 12 nous casos, que eleven el total a 35 infectats. A la resta d’Europa s’han confirmat aquest diumenge els primers casos a Irlanda, Luxemburg i Mònaco.