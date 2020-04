El coronavirus, un negoci rodó per a la màfia italiana

A finals de segle XIX una epidèmia de còlera es va expandir ràpidament per Itàlia i va devastar Nàpols, que llavors tenia gairebé mig milió d'habitants. Les cròniques de l'època parlen d'uns 7.200 morts a la ciutat del Vesuvi, gairebé la meitat del total de les víctimes registrades al país. El Parlament va mobilitzar 100 milions de les velles lires per a la seva reconstrucció, que van acabar en mans de polítics corruptes i de la Camorra, la màfia local, segons va revelar anys més tard una comissió d'investigació. Un segle després, la història es repeteix. Les autoritats italianes adverteixen que la criminalitat organitzada es prepara per fer negoci després de la pandèmia del coronavirus, que al país transalpí ja s'ha cobrat la vida de més de 14.000 persones.

"Les màfies aprofiten els moments de debilitat del sistema", va dir aquesta setmana el fiscal antimàfia de Messina, Maurizio De Lucia, llançant un primer senyal d'alarma. Un cop superada l'epidèmia, sosté el magistrat, el món empresarial quedarà molt debilitat i mancat de recursos econòmics. "I ja se sap que la màfia té molta liquiditat –apuntava–. D'altra banda, tindrem grans quantitats de diners públics, de manera que caldrà prestar especial atenció a la gestió de les despeses".

La reconstrucció després d'una catàstrofe sempre ha sigut la gallina dels ous d'or per al crim organitzat a Itàlia. Després del terratrèmol que va arrasar la ciutat de l'Aquila el 2009, diversos empresaris involucrats en la postemergència van ser condemnats per les seves connexions amb la Camorra i la 'Ndrangheta. Ara la por no és només que la màfia guanyi força després de la tragèdia, sinó també durant l'epidèmia.

El tancament de fàbriques i activitats econòmiques no essencials provocarà un caiguda del 10% del PIB el primer semestre, segons les estimacions de la patronal italiana. Els experts calculen que al voltant del 65% de les petites i mitjanes empreses a Itàlia estan en risc de fallida. Una sagnia econòmica que té nom i cognoms: el dels gairebé tres milions de persones al llindar de la pobresa que l'associació nacional d'agricultors preveu que deixarà l'emergència sanitària. A aquests se sumen els gairebé quatre milions de treballadors que es mantenen gràcies a l'economia submergida i que majoritàriament es concentren al sud de país, segons l'Institut Nacional d'Estadística. En total, milers de famílies condemnades que es convertiran en un terreny abonat perfecte per a la màfia.

El fiscal en cap de Catanzaro, Nicola Gratteri, un dels principals experts en crim organitzat a Itàlia, va denunciar en una entrevista a la televisió que la màfia es prepara per consolidar el seu poder a través de la usura i la corrupció. "El món de l'agricultura, la restauració i la construcció està ple de treballadors en negre que guanyen 30 euros a el dia. Aquests diners són or per a ells, i si l'obtenen de la màfia no ho oblidaran quan arribi l'hora de votar".

Gratteri va advertir que els clans no només es fixaran en els més desfavorits, sinó també en els petits empresaris i treballadors autònoms que hauran de tancar el negoci i no podran accedir als crèdits bancaris per pagar els seus deutes. "Qui els donarà els diners que necessiten?" La màfia "inicialment donarà interessos més baixos, fins i tot per sota dels dels bancs, i després, al cap d'un parell d'anys, començarà una lenta agonia".

O pot ser que l'agonia ja hagi començat. "És possible que els padrinos i els seus còmplices hagin començat a contactar empresaris i comerciants afectats per la crisi econòmica, oferint grans quantitats de diner líquids, potser en forma de préstecs –ha suggerit l'exfiscal de Palerm, Nino Di Matteo, en una entrevista al diari La Repubblica–. En poc temps el crim organitzat podria controlar nombroses activitats econòmiques legals. No ho podem permetre. Seria un pas en la legalització aparent de la màfia".