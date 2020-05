Borrell: "Europa ha de tenir competències per actuar en Salut"

L'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha defensat aquest dijous que la Unió Europea hauria de tenir competències sanitàries de cara a poder gestionar crisis com la del coronavirus d'una manera global. Borrell defensa que cal anar cap a una integració europea més gran, també en competències de salut: "Hi hauria d'haver un centre europeu amb capacitat de coordinar les iniciatives sanitàries". Brussel·les va activar un centre de crisi a l'inici de la pandèmia però s'ha trobat amb dificultats per garantir l'arribada de material o personal sanitari als països més afectats com Itàlia perquè no té competències sanitàries i només té una tasca de coordinació.

L'exministre espanyol d'Exteriors considera que d'aquesta pandèmia la Unió Europea n'ha d'aprendre la lliçó en aquest sentit perquè no es pot resoldre de manera regional i absolutament descentralitzada un problema que és global, atesa la "interacció entre espais" que ha demostrat la pandèmia de coronavirus. Borrell ha recordat que la crisi provocada pel coronavirus ha demostrat que cal tenir una reserva de material sanitari crític, com la que hi ha per exemple en l'àmbit energètic. De fet, la Unió Europea ja ha pres la iniciativa de fer una reserva de material sanitari d'emergència i també licitacions públiques per augmentar la capacitat de producció dins les fronteres europees.

El desordre mundial i el paper de la Unió

Més enllà d'aquesta reflexió, l'alt representant de la Unió Europea defensa que la pandèmia del coronavirus ha "acabat de rebentar" la governança global, que ja estava molt debilitada. Per a Borrell, la rivalitat entre els Estats Units i la Xina que ja amenaçava l'estabiliat mundial abans de la pandèmia de coronavirus s'ha agreujat encara més amb aquesta crisi i ha provocat un "desordre" mundial en què la Unió Europea té "una oportunitat".

Tot i això, ha admès que la UE ha de ser "proactiva" davant aquest context, cosa que se li complica quan troba dificultats en resoldre problemes d'unitat interna, com ara el debat sobre l'abast de la resposta econòmica contra la pandèmia que està dividint la UE de nord a sud per la mutualització del deute, per exemple, o que va demostrar problemes de solidaritat inicialment quan alguns països van tancar fronteres unilateralment o fins i tot van prohibir l'exportació a països de la mateixa UE. Un altre dels problemes per a la integració europea que ha identificat el responsable de la diplomàcia comunitària és la recent sentència del Tribunal Constitucional alemany que qüestiona l'abast de les decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

La polèmica amb la Xina

I en aquest difícil context intern, la Unió Europea també ha trobat dificultats a l'hora de relacionar-se amb una Xina que, com ha explicat Borrell, és part activa en un "intercanvi d'acusacions" amb els Estats Units sobre l'origen i l'expansió del coronavirus. Borrell ha assegurat que la seva relació diplomàtica amb els representats xinesos és "excel·lent", malgrat la recent polèmica que apunta que el seu equip va rebaixar el to d'un informe en què acusava la Xina de contribuir a les fake news després de pressions diplomàtiques del gegant asiàtic.

L'alt representant ho va negar i va assegurar que es tracta d'un document de treball, però més endavant ha admès un "posicionament naïf" davant una Xina que a la Unió Europea pot treballar amb tota llibertat, mentre que allà els representants europeus es troben amb un marge d'actuació molt més restringit.