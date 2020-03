Què podem fer per protegir casa nostra i la nostra família del coronavirus?

El Covid-19 continua escampant-se arreu del món i també a Catalunya, on ja s'han diagnosticat desenes de casos. Això significa que la propagació de la malaltia en el nostre entorn és inevitable, però el ritme dels contagis –i, per tant, la capacitat del sistema sanitari per fer-hi front– dependrà de si la població adopta majoritàriament algunes precaucions bàsiques. Ha arribat l'hora de preparar casa teva i la teva família per minimitzar el risc.

No es tracta d'entrar en pànic: el brot és un problema de salut pública sense precedents a l'Europa dels nostres temps, però la immensa majoria de persones que han entrat en contacte amb el virus han presentant només símptomes lleus. Només una minoria empitjora i requereix hospitalització, i només en alguns casos (aproximadament un 5%) hi ha complicacions greus que s'han de tractar en unitats de cures intensives.

Adoptant algunes mesures de protecció bàsiques, com les que recomana el Centre de Control de Malalties dels Estats Units, podem reduir el risc a les nostres llars i, amb això, protegir els altres. És un problema d'autoprotecció i de responsabilitat social: cuidar-nos, cuidar els nostres i evitar així que els més vulnerables a la malaltia siguin afectats.

1. Planifiqueu

El brot es pot allargar, i és important tenir una planificació bàsica. Tota la família ha de seguir unes rutines diàries de prevenció, hem de pensar com cobrirem les necessitats de la llar i hem d'estar atents a la gent més vulnerable que tenim a prop. Parleu amb els vostres familiars sobre qui s'encarregarà de la gent gran i de les criatures. Penseu en la gent que s'ha d'incloure en el vostre pla, inclosos veïns i veïnes que puguin estar sols. Planifiqueu com cuidar les persones que poden tenir més risc de presentar complicacions greus, que, pel que sabem del Covid-19, són la gent gran i els malalts que pateixen altres malalties del sistema immunitari o respiratori. Parleu amb els vostres veïns si no els coneixeu i assegureu-vos que tenen la xarxa necessària. Feu-vos una llista de contactes d'emergència personals, d'organitzacions d'ajuda a la comunitat i de serveis d'emergència per si cal. Compartiu informació i recursos. Mantingueu contacte telefònic regular amb els familiars i amics que viuen sols. També és important que els malalts crònics puguin mantenir la dieta i els seus tractaments mèdics.

2. Extremeu les mesures d'higiene dins de casa

Feu que tothom es renti les mans al arribar a casa i amb freqüència (almenys durant vint segons i amb aigua i sabó, sobretot després d'anar al lavabo, abans de menjar i després de mocar-se, esternudar o tossir). Netegeu cada dia les superfícies dels objectes que es toquen sovint: taules, interruptors de la llum, poms de les portes, comandaments a distància, lavabos... amb un producte de neteja domèstica i lleixiu a concentracions normals. Per protegir-vos feu servir guants d'un sol ús a l'hora de netejar. Podeu ajudar-vos posant cartells a casa. Us pot ser útil aquest pòster del departament de Salut sobre com explicar l'epidèmia als nens i nenes: parleu-los de l'epidèmia d'acord amb la seva edat i feu-los sentir segurs. Si els vostres fills estan a càrrec d'altres persones, informeu-les d'aquestes mesures.

3. Minimitzeu els contactes de risc

Els hospitals han limitat les visites a les persones ingressades i s'han suspès les intervencions i visites no urgents. A les residències de gent gran es recomana també evitar les visites durant quinze dies per evitar posar en risc la salut dels usuaris. Recordeu a tots els membres de la família les mesures de distància social (mantenir-se a un metre, no fer petons ni encaixades de mans, tapar-se amb un mocador de paper o amb la part interior del colze la boca a l'esternudar o tossir. Si algú de casa es posa malalt (febre, tos o dificultat respiratòria) ha de quedar-se en una habitació separada i cal seguir les normatives d'aïllament. Si tanquen les escoles, intenteu que els vostres fills no estiguin en contacte amb altres nens i nenes als parcs o en altres espais públics.