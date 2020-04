El coronavirus provocarà una fam al món de “proporcions bíbliques”

La pandèmia del coronavirus amenaça d'encendre la guspira d'una altra "pandèmia" de conseqüències virulentes: un augment descontrolat de la fam al món. Així ho va advertir aquest dimarts el director del Programa Mundial d’Aliments (WFP, per les seves sigles en anglès) de les Nacions Unides, David Beasley, durant el Consell de Seguretat de l’organisme. “Perdoneu la meva franquesa, però voldria deixar clar a què s’enfronta el món en aquest moment: al mateix temps que estem lidiant amb la pandèmia del coronavirus, també estem al llindar d’una pandèmia de fam”, va assegurar.

Segons l'últim Global Report on Food Crises, publicat aquesta setmana, al món hi ha 821 milions de persones que pateixen fam de manera crònica, una dada que suposa un increment de 135 milions de persones respecte al 2019. Es tracta de la xifra més alta registrada per aquest informe des que es va començar a elaborar fa quatre anys. A banda d'aquest creixement, les projeccions del Programa Mundial d'Aliments preveuen que la crisi del coronavirus deixarà 130 milions de persones més en el llindar de la desnutrició a finals del 2020. “Si no ens preparem i actuem ara –assegurant accés als aliments, evitant escassetats de fons i disrupcions del comerç– ens enfrontarem a múltiples fams de proporcions bíbliques en pocs mesos”, va alertar Beasley.

Agreujament de la situació en països ja vulnerables

El director del Programa Mundial d’Aliments de les Nacions Unides va remarcar que, sense l’ajut de l’agència, “300.000 persones moriran de gana cada dia en un període de tres mesos. I això no inclou l’increment de la fam a causa del coronavirus”. Beasley va recordar que existeix un perill real que més gent mori per l’impacte econòmic del covid-19 que pel mateix virus.

El Global Report on Food Crises assenyala que l’augment de l’atur i de la precarietat a causa de la crisi del coronavirus deixarà moltes famílies sense poder adquisitiu i, per tant, sense possibilitat real d’accedir a alimentació. “Amb la pèrdua de poder adquisitiu en moltes llars hi haurà una caiguda de la demanda dels consumidors –especialment d’aquells productes més cars– i això disminuirà els ingressos dels productors, inclosos els dels que produeixen els aliments més bàsics”, detalla l’informe.

Des de les Nacions Unides s’alerta que les conseqüències del covid-19 poden ser caldo de cultiu per a conflictes socials i polítics, especialment en els països més afectats per la crisi alimentària. “La incertesa de l’impacte de la pandèmia combinada amb les restriccions de moviments, l’augment de l’atur, l’accés limitat a l’alimentació i l’erosió d’uns recursos ja fràgils pot generar descontentament i provocar violència i conflicte”, afegeix l'informe.

De fet, una de les principals causes de la fam al món són els conflictes socials i polítics, tal com va recordar Beasley. “Les conseqüències econòmiques i sanitàries del covid-19 són especialment preocupants per a les comunitats dels països africans i de l’Orient Mitjà, perquè el virus amenaça d'empitjorar encara més la vida de persones que ja estan en perill a causa de conflictes i guerres”.

Per intentar frenar al màxim les conseqüències alimentàries del coronavirus, l’informe proposa preservar aquells aliments més essencials per fer front a la crisi humanitària. També demana que, per poder actuar ràpidament, s’expandeixin en temps real els sistemes de monitoratge a distància que permeten tenir informació sobre com impacta la pandèmia en la seguretat dels aliments, la salut, l’accés a serveis, mercats i cadenes de subministraments.

Una altra de les mesures que proposa l'informe és proporcionar aliments a aquells països més necessitats per reforçar els sistemes de protecció i assegurar-se que aquelles persones que tenen més risc de patir covid-19 tenen accés al menjar.

L'estudi assenyala els 10 països més afectats per la desnutrició aquest 2019: el Iemen, el Congo, l’Afganistan, Veneçuela, Etiòpia, el Sudan del Sud, Síria, el Sudan, Nigèria i Haití. L'Àfrica concentra la meitat de la població afectada per la desnutrició.