Brussel·les negocia amb la farmacèutica per evitar que Europa es quedi sense remdesivir

La Comissió Europea està en converses amb la farmacèutica Gilead per assegurar que Europa accedeix a les dosis necessàries de remdesivir, un fàrmac que pot ser útil contra el coronavirus i que actualment està gairebé totalment en mans nord-americanes. Un portaveu de l'executiu comunitari ha explicat aquest dijous que la comissària de Salut, Stella Kyriakides, està negociant amb la farmacèutica (a més d'altres companyies) per intentar garantir l'accés. A banda, també per la por a quedar-se sense aquest antiviral, Brussel·les ha explicat que està accelerant el procés d'autorització de mercat a Europa d'aquest medicament.

Cal recordar que l'Agència Europea del Medicament (EMA) ja va donar llum verda ara fa una setmana a la comercialització i ús d'aquest fàrmac contra el coronavirus a Europa, però la Comissió Europea és qui té l'última paraula abans que cada estat membre faci els passos corresponents a nivell nacional i negociïn també amb les farmacèutiques per obtenir les seves dosis.

"La protecció de la salut és una prioritat clau de la Comissió, per això estem accelerant el procés per garantir l'autorització al mercat del remdesivir, que esperem que estigui llesta a finals de setmana", ha dit un dels portaveus de l'executiu comunitari. Alhora, el mateix portaveu ha admès que no han rebut cap mena d'avís o comunicació dels Estats Units per informar que havien comprat gairebé totes les reserves mundials per als pròxims tres mesos de remdesivir, sinó que la Comissió Europea se n'ha assabentat a través de la premsa.

En aquest sentit, Brussel·les ha recordat que en aquest context "és important col·laborar" a nivell internacional per garantir que tothom té accés al tractament o a la vacuna i per això justament s'estan fent actes solidaris internacionals. Però com que l'executiu de Donald Trump ja ha demostrat diverses vegades que va per lliure i per això Brussel·les ha proposat centralitzar la gestió i la compra de futures vacunes o tractaments per no quedar aïllada en una cursa global i geopolítica en què les tensions entre els Estats Units i la Xina són creixents.