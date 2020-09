El coronavirus revifa la polèmica sobre la doble seu de l’Eurocambra

Eurodiputats, assistents parlamentaris, lobistes, investigadors i periodistes especialitzats en afers europeus donen vida a la particular bombolla de la capital de Bèlgica i de la burocràcia europea. Alguns només hi viuen entre setmana, d’altres s’hi acaben quedant de per vida. Però, tot i treballar la majoria del temps a Brussel·les, per llei, 12 setmanes a l’any han de desplaçar-se a Estrasburg, on hi ha la segona seu del Parlament Europeu. Una transhumància forçosa per una llei del 1992 amb segell francès que només el coronavirus ha aconseguit trencar. Des del febrer que no se celebra cap ple a Estrasburg, tampoc el que s’havia de fer la setmana passada, cosa que ha revifat el polèmic debat sobre si és necessari, ecològic i econòmic que l’Eurocambra tingui una seu francesa i una de belga.

El nom d’Estrasburg prové de l’alemany i significa “poble entre dos carrers que s’encreuen”, però s’escriu i es pronuncia a la manera afrancesada. L’etimologia, en aquest cas, resumeix la història. Al llarg dels anys, la capital d’Alsàcia ha sigut objecte de conquestes i reconquestes entre França i Alemanya. Concedir-li a França una de les capitals europees (juntament amb Brussel·les, Luxemburg i Frankfurt) té més aviat un valor simbòlic, de pau entre les dues potències europees que finalment van decidir unir-se en pro dels interessos econòmics compartits i de la voluntat d’evitar una nova guerra.

Per a una França on la política europea és gairebé interna, mantenir la seu d’Estrasburg és una qüestió quasi d’honor. Però a la pràctica, després de 28 anys de transhumància, són pocs els eurodiputats i treballadors del Parlament Europeu que defensen la doble seu. Hi ha diverses resolucions aprovades que demanen que es repensi la situació amb arguments com ara el cost milionari de mantenir una seu que només es fa servir uns 60 dies l’any. El mateix Parlament Europeu va calcular el 2013 que eliminant la seu d’Estrasburg s’estalviarien 103 milions d’euros l’any (un 6% del pressupost de la institució). En emissions de CO 2 , suposa entre 11.000 i 19.000 tones anuals.

Reivindicació de França

Però perquè això canviï primer cal canviar els tractats de la UE, cosa que implica una unanimitat impossible d’aconseguir a causa del veto francès. El ministre d’Afers Europeus francès, Clément Beaune, va lamentar en un comunicat la decisió del president del Parlament Europeu, David Maria Sassoli, de no celebrar a Estrasburg el ple de la setmana passada pel covid, malgrat que la ciutat francesa ha treballat en un protocol sanitari per garantir-ho.

“França està fermament compromesa amb la legitimitat d’Estrasburg com a seu de l’Eurocambra i demana tornar-hi la celebració dels plens”, deia el comunicat. Sassoli va assegurar que no “abandonen” la gent d’Estrasburg, tenint en compte que molts hotels, restaurants, bars i serveis depenen fortament de la despesa que hi fan els milers de treballadors vinculats a la institució. Beaune ha posat fins i tot damunt la taula la necessitat de compensar la ciutat alsaciana.