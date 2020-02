Què he de fer si sospito que tinc símptomes de coronavirus?

Tant les autoritats sanitàries com els professionals de la salut recomanen trucar al 061 en cas de sospita de coronavirus i, si la simptomatologia no és greu, no anar a urgències ni a centres d'atenció primària per evitar transmissions internes del nou coronavirus. De fet, s'han duplicat les persones que atenen les trucades per donar resposta als dubtes dels ciutadans. Això és el que cal fer si hem viatjat a algun dels països de risc i tenim símptomes.

Quins són els símptomes del Covid-19?

Els símptomes més comuns inclouen febre, dificultat per respirar, tos o malestar general. En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, insuficiència respiratòria i altres complicacions. Els casos més greus són en persones grans amb patologies de base, com ara una malaltia cardíaca o pulmonar, o problemes d'immunitat.

Quan he de sospitar que pot ser coronavirus?

Fins ara només eren sospitoses les persones amb símptomes i que haguessin estat a la Xina o en contacte amb persones infectades. Des d'ahir, però, el ministeri de Sanitat ha ampliat els protocols de detecció precoç i també es consideraran casos sospitosos les persones que hagin estat en altres zones de risc, com el nord d'Itàlia (les regions de la Lombardia, el Vèneto, el Piemont i l'Emília-Romanya), Corea del Sud, Singapur i l'Iran, així com persones amb pneumònia o infeccions respiratòries agudes d'origen desconegut. Amb aquest canvi de criteri, podrien aparèixer més casos sospitosos. No obstant, Magda Campins, epidemiòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron, opina que el criteri de sospita de pneumònia és ara "poc vàlid" i s'aplicaria en una fase més avançada en cas que es detectin casos autòctons.

Què he de fer si he tornat de la Xina, del nord d'Itàlia o d'una altra zona de risc?

Si l'estat general és bo, es pot fer vida normal en família o amb els amics. Tot i així, l'Agència de Salut Pública de Catalunya aconsella vigilar l'estat de salut durant els 14 dies posteriors al viatge i, en cas de presentar símptomes com febre, dificultat per respirar, tos o malestar general, es recomana quedar-se a casa i trucar al 061 i comunicar per telèfon als serveis sanitaris l'antecedent de l'estada en un dels països de risc. És important, insisteix el document de l'Agència de Salut Pública, que s'informi els serveis sanitaris sobre el viatge que s'ha fet i sobre els símptomes, perquè es puguin donar les indicacions necessàries i valorar si cal quedar-se a casa amb aïllament domiciliari o no. I si la persona presenta tos i febre però no ha viatjat a cap país on s'hagi detectat un brot ni ha estat en contacte amb cap persona que hagi viatjat a aquests països, "no s'ha de prendre cap precaució especial ni fer la prova", subratlla Magda Campins, epidemiòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron. "Probablement, és una grip o una infecció viral per una altra causa", afegeix.

I què passa si torno ja amb símptomes d'alguns d'aquests països?

Segons el protocol d'actuació a Catalunya del nou coronavirus, si es presenten símptomes respiratoris al tornar del viatge, cal quedar-se a casa i comunicar per telèfon als serveis sanitaris o al 061 l'antecedent de l'estada a la Xina, al nord d'Itàlia, l'Iran o qualsevol altre país de risc. Ells valoraran com actuar i donaran les indicacions a seguir.

He d'anar a urgències?

Tant el ministeri de Sanitat com el departament de Salut han demanat a les persones que sospitin que estan infectades pel coronavirus que ho comuniquin a les autoritats mitjançant els telèfons habilitats, com ara el 061, en què es donaran les indicacions necessàries, en lloc d'anar a l'hospital. Amb aquesta mesura no només es minimitza el risc de contagiar altres persones, sinó que també s'evita la saturació de les urgències hospitalàries. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar ahir que les proves per confirmar o descartar la infecció es poden fer des de casa. "Si els símptomes són un quadre gripal sense més, és millor trucar per telèfon", explica l'epidemiòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron Magda Campins.

De fet, les proves per confirmar o descartar la infecció es poden fer des de casa. "Ara cada cop és més ràpid el diagnòstic i el tenim en menys de 24 hores", sosté Campins, que afegeix que, tret que la simptomatologia sigui greu, és millor evitar les urgències per reduir "el risc de contagi a altres persones". En cas, però, d'optar per anar a un CAP o a les urgències hospitalàries, cal dirigir-se directament al taulell d'admissions i informar de la sospita "i no esperar-se a la sala d'espera per posar immediatament en marxa el circuit establert i aïllar la persona per evitar transmissió interna dins dels centres sanitaris", explica Magda Campins.