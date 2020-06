El món supera els 10 milions de contagis de coronavirus

En tan sols sis dies, la pandèmia ha sumat un milió de contagis a tot el món i aquest diumenge s'ha superat la barrera dels 10 milions, segons el balanç de la Universitat Johns Hopkins que monotoritza al minut la transmissió del coronavirus als 185 països que en notifiquen casos. Quant al nombre de morts, avui s'arribarà al mig milió, mentre que es comptabilitzen cinc milions de supervivents.

Amb l'epicentre a Amèrica i una multitud de rebrots en països que ja s'han instal·lat en aquesta estranya nova normalitat, l'epidèmia accelera a un ritme trepidant. Si per arribar al primer milió de casos positius, el 2 d'abril, van passar més de tres mesos des que la Xina va alertar de la malaltia el 31 de desembre, ara ja se sobrepassa aquesta xifra en menys d'una setmana. Els cinc milions de casos es va registrar el 5 de maig, és a dir 126 dies més tard que esclatés el brot a Wuhan, però per doblar la xifra només han calgut 54 dies.

La progressió amb què es multipliquen els contagis preocupa l'OMS, que alerta dels riscos de la relaxació després de mesos de confinaments estrictes i de mesures de seguretat que han canviat els hàbits laborals, domèstics i afectius de tot el món. Però encara no es pot abaixar la guàrdia perquè el covid-19 encara circula lliurement i aprofita les concentracions de persones sense mantenir la distància física per escampar-se.

Al Regne Unit, que es reactiva el 4 de juliol, l'aliat del coronavirus és una inusual temporada de bon temps que ha animat els britànics a congregar-se en platges i organitzar festes amb un excés d'aforament. Però el problema no són només els excessos festius: els brots a Europa tenen també focus en empreses càrnies o entre jornalers al camp, on els sindicats alerten que es fa difícil mantenir les distàncies de seguretat. Espanya, Itàlia, Alemanya o Portugal han hagut de posar en quarantena barris o comarques per contenir els repunts i evitar espatllar la desescalada i la temporada turística, vital per a moltes economies.

Els Estats Units continuen sent el país més afectat, amb més de 2,5 milions de casos, i encadenen cinc jornades de rècord de nous contagis que han obligat alguns estats que ja havien iniciat la desescalada a trepitjar el fre i tornar a imposar certes restriccions. Una quarta part dels contagis del món s'han detectat en aquest país. A Florida o Texas, els governadors republicans que, seguint el manament de Donald Trump, s'havien afanyat a relaxar les mesures de prevenció per animar l'economia, no han tingut cap més remei que rectificar i reintroduir certes restriccions. L'objectiu és evitar les aglomeracions als carrers i platges de les ciutats que atrauen milers de persones, especialment joves, buscant alegries després de mesos d'oci auster.

Alerta a Amèrica

Més cap al sud, a l'Amèrica Llatina i el Carib el coronavirus està en descontrol i suma més de 2,5 milions de contagis i més de 100.000 morts. A l'emergència sanitària que està col·lapsant els hospitals de la regió s'hi afegeix una crisi humanitària que tots els organismes internacionals pronostiquen que tindrà un impacte catastròfic i empenyerà milions de persones a la intempèrie social, la fam i la pobresa extrema. El Brasil continua sumant casos mentre el president Bolsonaro intenta per tots els mitjans desprestigiar les restriccions que impulsen els governadors.

La situació està fora de control al Perú, Mèxic, Xile i l'Argentina. En aquests dos últims països s'han hagut de reinstaurar els confinaments en barris densament poblats de les capitals, on es fa difícil per als residents quedar-se a casa i mantenir-se en un ambient segur.

A l'Àfrica, que en els primers mesos havia aconseguit contenir els casos, també s'aprecia l'acceleració de positius, sobretot pel comportament a Sud-àfrica, que acumula un terç dels 370.000 malats.

En el cas de l'Àsia, l'Índia ha superat el mig milió de casos positius en el moment que també ha hagut d'aixecar el confinament plantejat al març. L'Iran, un dels primers països colpejats pel covid fora de la Xina, és un altre dels punts vermells en el mapa global, juntament amb Bangladesh.

A Austràlia, que havia donat per controlat el brot, han volgut curar-se en salut i han decretat un confinament selectiu en barris de la ciutat de Melbourne.