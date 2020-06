Brussel·les proposa negociar en nom dels estats per aconseguir la vacuna contra el coronavirus

La Comissió Europea ha posat en marxa una estratègia conjunta per garantir que la Unió Europea no es quedi fora de la cursa global per la vacuna contra el coronavirus. Aquest divendres, la comissària de Salut, Stella Kyriakides, ha proposat als ministres del ram dels vint-i-set països de la Unió Europea un sistema que permeti centralitzar des de Brussel·les la negociació amb els productors de vacunes i garantir així que després tots els estats de la Unió en rebran la seva part. D'aquesta manera, la Comissió Europea negociaria en nom dels estats de la UE amb els productors de l'eventual vacuna contra el covid-19.

Per fer-ho, com ha explicat Kyriakides, la proposta implica que els governs que s'hi vulguin involucrar paguin a la Comissió Europea per avançat a canvi dels drets que els garantirien després poder comprar dosis. Brussel·les assegura que d'aquesta manera els estats membres compraran directament dosis que estan confirmades com a exitoses i que s'eliminaran riscos en la inversió del desenvolupament d'eventuals vacunes o tractaments que puguin no funcionar. I amb quins criteris es distribuiria la vacuna un cop aconseguida? Doncs segons la proposta de la Comissió les dosis es repartirien en funció de la clau de repartiment poblacional de cada estat de la Unió Europea.



Segons Kyriakides, la proposta ha estat rebuda pels diferents governs de manera molt positiva i ningú s'hi ha oposat sinó que s'han presentat observacions i ara comença la negociació. Segons la comissària de Salut, hi ha un gran esperit de cooperació dins la Unió Europea en aquest sentit i tots els governs tenen la intenció de cooperar. Al mateix temps, però, ja hi ha una aliança paral·lela de quatre estats de la Unió Europea que s'han unit per donar la seva pròpia empenta a la recerca de la vacuna. Es tracta dels Països Baixos, Alemanya, França i Itàlia, que van anunciar fa unes setmanes que unien forces per crear l'"Aliança Inclusiva per a la Vacuna". En el seu comunicat, aquests quatre governs asseguren que "un dels principals objectius és accelerar el desenvolupament del procés i aconseguir accés global i efectiu a la vacuna".

Preguntada per com encaixa aquesta aliança amb la proposta conjunta de la Comissió Europea, Kyriakides no ho ha volgut valorar i ha assegurat que no és incompatible, sinó que tots els govers estan disposats a col·laborar. Tot i això, cal recordar que Brussel·les no té competències en sanitat sinó que són dels estats membres. Sota el marc actual, serien els governs els qui haurien de negociar a nivell bilateral amb els productors de vacunes si volen aconseguir comprar dosis. Per això, Brussel·les proposa simplificar aquest sistema i centralitzar la gestió establint un criteri de repartiment posterior que eviti aquestes negociacions bilaterals.

En el cas d'Espanya, preguntat per si el govern considera que amb la proposta de la Comissió Europea n'hi ha prou per garantir que l'Estat no queda fora d'aquesta cursa, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha limitat a respondre que "Espanya no en quedarà fora perquè està treballant des de fa molt temps. Hi ha un esforç europeu conjunt que garanteix que tothom tingui accés a la vacuna", ha conclòs sense respondre si es planteja entrar en d'altres aliances internacionals, com informa Mariona Ferrer i Fornells des de Madrid.