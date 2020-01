Xina comença a desenvolupar una vacuna contra el coronavirus, que ha provocat 56 morts

Xina continua la lluita contra el coronavirus mentre el balanç d'afectats continua creixent. Les autoritats xineses han confirmat que el brot ha causat ja 56 víctimes mortals i hi ha unes 2.000 persones afectades a tot el país. Per combatre l'avanç de la malaltia, les autoritats han anunciat que han començat a desenvolupar una vacuna, "després d'aconseguir aïllar amb èxit la primera soca del virus", ha explicat aquest diumenge el científic del Centre de Prevenció i Control de Malalties, Xu Wenbo.

Segons el científic, els investigadors van fer servir uns sistemes de seqüenciació genètica de rendiment ràpid per identificar els patògens un dia després de rebre les primeres mostres de la ciutat de Wuhan, l'epicentre del brot, explica Efe.

Mentrestant, les autoritats xineses han ampliat les restriccions i les mesures sanitàries per fer front a l'avanç del brot. Entre d'altres, s'ha prohibit la venta d'animals salvatges vius en mercats, supermercats, restaurants i plataformes de comerç electrònic. Una de les sospites és que el brot va començar en un mercat en el que es venien aquest tipus d'animals.

Esterilització triple al transport

Una altra de les mesures, en aquest cas adoptada a la ciutat de Pequín -on hi ha una cinquatena de persones amb la infecció diagnosticada- passa per esterilitzar totes les estacions de metro, tren i autobús; així com els vagons i els vehicles, tres vegades al dia. També s'han suspès els serveis interprovincials d'autobusos a Pequin, Tianjin, Xian i Shandong, mentre a Xangai, on ahir es va registrar la primera víctima mortal pel brot, s'ha tancat temporalment la connexió ferroviària amb la regió de Jiangsu.

També a Xangai, el parc temàtic Disneyland ha anunciat que tanca les portes fins a nou avís, una mesura que també ha adoptat la sucursal situada a Hong Kong. Fins i tot el Tibet, l'única regió on encara no s'ha registrat cap contagi, tancarà preventivament el Palau Potala.

Aïllament

Ma Xiaowei, director de la Comissió Nacional de Sanitat, ha explicat que la coincidència del brot amb la setmana de vacances per l'any nou xinès ha facilitat les mesures d'aïllament i desinfecció. "Xina està en un moment clau per prevenir i controlar el brot", ha assegurat. Un cop acabin les vacances, el govern xinès intentarà garantir que els treballadors que s'hagin de desplaçar a altres localitats per motius laborals es reincorporin a la feina de manera progressiva, tot i que encara no hi ha calendari de reobertura pels serveis de transport suspesos.

Segons les dades de les autoritats, 324 de les persones contagiades es troben en estat greu, mentre que 49 pacients s'han curat després de rebre tractament. Fora de Xina, fins ara s'han registrat casos a Tailàndia (quatre afectats ja curats), quatre a Austràlia i el mateix número a Singapur i Malàisia, tres afectats a Taiwan, igual que a França, Corea del Sur, Japó (un d'ells curat) i Estats Units. També s'han registrat dos casos a Vietnam, un al Nepal i un altre a Canadà.