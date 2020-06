Un medicament es demostra eficaç per salvar la vida d'un 30% dels malalts molt greus per coronavirus

La dexametasona, un corticoesteroide antiinflamatori que s'utilitza per tractar l'artritis, al·lèrgies greus i l'asma, ha sigut identificada per científics de la Universitat d'Oxford com un "avenç important" en la lluita contra el coronavirus. Fins a tal punt que salvaria vides dels malalts més greus. A Catalunya s'ha fet servir de manera experimental un fàrmac corticoide d'una família similar però no s'ha fet cap estudi sobre la possible eficàcia.

L'us de la dexametasona ha tingut lloc dins de l'assaig clínic Recovery, que es porta a terme al Regne Unit amb 11.000 pacients de 175 hospitals. La pràctica concreta s'ha fet en aquest cas en 2.104 pacients i, comparat amb altres 4.321 a qui es va aplicar un tractament convencional, ha demostrat que reduïa la mortalitat de persones necessitades de ventilador en el 30%. Actualment, sense aquest tractament, moren quatre de cada deu malalts que pateixen la forma més greu de covid-19, que acaben necessitant de ventilació mecànica.

D'acord amb les dades facilitades aquest dimarts per l'equip d'Oxford, la dexametasona salva, doncs, una vida per cada vuit dels pacients necessitats de ventiladors. També redueix en una cinquena part la mortalitat de les persones que acaben necessitant oxigen. El professor Martin Landray, viceinvestigador en cap de l'equip, ha assegurat en la presentació de les conclusions que es tracta d'un "gran avenç per diversos aspectes".

I ha afegit: "Des de la irrupció de la malaltia, fa menys de sis mesos, s'ha estat cercant un tractament que reduís el risc de morir i no n'hi ha hagut fins avui. Ara n'hi ha un. Els resultats són prou clars i la gent pot ser atesa aquesta mateixa nit". De fet, el ministre de Sanitat britànic, Matt Hancock, ha assegurat que des d'aquest mateix dimarts el protocol de tractament dels ingressats amb covid-19 ha d'incloure la dexametasona.

WATCH: Delighted to announce the first successful clinical trial for a life-saving #coronavirus treatment- reducing mortality by up to a third & further protecting our NHS



— Matt Hancock (@MattHancock) June 16, 2020

Amb tot, de moment es tracta de conclusions provisionals. Properament, els responsables de l'estudi publicaran totes les dades en una revista científica que pugui verificar la qualitat de les dades.

Un medicament barat

A més dels efectes sobre la malaltia, un altre dels avantatges de la dexametasona és que no és un medicament car (6 euros la unitat), que no hi ha problemes de cadena de subministrament o de fabricació i que es tracta d'un remei disponible a escala mundial. "Serà difícil que qualsevol medicament substitueixi això, ja que per menys de 60 euros podríeu tractar vuit pacients i salvar una vida", ha dit Landray.

L'assaig britànic Recovery es va dissenyar al mes de març per provar una sèrie de tractaments potencials per al covid-19, inclosa la dexametasona amb dosis baixes. Els malalts a qui se'ls va aplicar en van rebre una dosi diària durant 10 dies i els efectes es va comparar amb els que van rebre un tractament habitual sense aquesta medicació addicional.

Entre els pacients que van rebre atenció habitual només, la mortalitat en un termini de 28 dies va ser més alta en els que van necessitar ventilació (41%), intermèdia en els pacients que només necessitaven oxigen (25%) i més baixa entre els que no necessitaven cap mena d'intervenció (13%). La dexametasona va reduir les morts en un terç en pacients ventilats i en una cinquena part en els que van rebre oxigen.

Tanmateix, no va haver-hi cap benefici entre els pacients que no van requerir suport respiratori, fet que suggereix que el fàrmac funciona una vegada el sistema immunitari ha sobreactuat per defensar-se del virus i la inflamació ha provocat una aturada o un mal funcionament en la funció pulmonar.

Els investigadors asseguren que el medicament hauria de convertir-se en una pràctica assistencial habitual per als pacients més greus. Peter Horby, catedràtic de malalties infeccioses emergents i salut global del departament de medicina de Nuffield (Universitat d'Oxford), i investigador en cap de l'assaig Recovery, també ha assegurat: "És l'únic medicament que fins ara s'ha demostrat que redueix la mortalitat i que la redueix significativament. El benefici per a la supervivència és clar i gran en aquells pacients que estiguin prou malalts per requerir tractament amb oxigen, per la qual cosa la dexametasona hauria de convertir-se en un estàndard assistencial en aquests malalts".