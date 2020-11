El Regne Unit prohibirà els vehicles nous de benzina i dièsel a partir del 2030

El Regne Unit prohibirà a partir del 2030 la venda de cotxes nous de benzina i dièsel, i d'híbrids des del 2035, com a part dels nous plans de l'anomenada agenda verda que promou el govern de Boris Johnson, segons els plans anunciats aquest dimecres per l'executiu. Amb tot, d'acord amb diferents grups ecologistes, amb l'avançament de l'agenda verda (del 2040 al 2030) i, en concret, de la mesura que afecta els vehicles de motor de combustió no n'hi ha prou perquè el país acompleixi els objectius establerts legalment de reducció d'emissions de gasos contaminants a zero. Aquests col·lectius demanen que la prohibició entri en vigor a partir de l'any 2026.

Boris Johnson es treu un conill verd del barret en un intent de canviar el focus mediàtic després de pràcticament una setmana devorat per les males notícies, d'una banda, per la guerra civil a Downing Street –que ha acabat amb la trajectòria al govern de dos dels seus fins ara màxims col·laboradors, Dominic Cummings i Lee Cain–, i, de l'altra, per les seves polèmiques declaracions sobre el "desastre" que, al seu parer, ha sigut la devolució de poders a Escòcia. Sense esmentar, esclar, la de moment endèmica crisi de la pandèmia, que ha provocat que una part del Partit Conservador s'oposi al nou confinament decretat des de primers de novembre a Anglaterra.

El Regne Unit acollirà a Glasgow, a finals de l'any vinent, la cimera sobre el clima de les Nacions Unides, COP26, que s'ha ajornat aquest any a causa de la crisi del coronavirus. Al mateix temps, acollirà també, en dates encara per confirmar, probablement al juliol, la cimera del G7, amb la presència del nou president electe dels Estats Units, Joe Biden. Els dos esdeveniments són vistos per Downing Street com una oportunitat per reforçar el compromís de lluita contra el canvi climàtic i per posar-s'hi al capdavant.

Alemanya, els Països Baixos i la república d'Irlanda també han previst retirar els vehicles de benzina i dièsel el 2030, mentre que Noruega s'avançarà cinc anys, al 2025.

Critiques des de la banda més afectada

La prohibició de la venda de cotxes de benzina, dièsel i híbrids és part d'un pla de deu punts que inclou, entre d'altres, el desenvolupament de la primera ciutat totalment climatitzada amb hidrogen a l'arribar el 2030 i una inversió de recursos de fins a 12.000 milions de lliures que ajudin a crear 150.000 llocs de treball en les tradicionals zones industrials del nord d'Anglaterra, que són les que van donar a Johnson una aclaparadora victòria electoral l'any passat. El foment de les energies renovables i la nuclear i la regeneració dels espais verds, així com una aviació que tendeixi també a les emissions zero, són altres de les àrees de treball del pla.

Però no plou a gust de tothom, i no només dels ecologistes més conscients del problema del canvi climàtic, que consideren insuficients les mesures. Howard Cox, fundador del lobi FairFuelUK, ha rebut les informacions d'avui en peu de guerra.

"Condemnar a una mort en deu anys els vehicles de motor de combustió interna equival a una traïció política i econòmica als 37 milions de conductors del Regne Unit. Quan acabarà tot això?", ha declarat a la premsa britànica. Per la seva banda, l'Associació d'Automobilistes ha demanat un programa de desballestament dels cotxes i ajudes als conductors per incentivar les baixes dels vehicles antics per tal de canviar als nous models elèctrics.