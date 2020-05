Johnson xoca amb els líders nacionals en el seu pla de desconfinament

Primeres esquerdes entre Londres i els governs d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord en la gestió de la pandèmia. Fins i tot abans que fos oficial, i que Boris Johnson ho anunciés a tot el país en una llargament esperada compareixença aquest diumenge al vespre, la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha sigut la primera dels líders nacionals a rebutjar el nou eslògan del govern britànic –"Esteu alerta, controleu el virus, salveu vides"– amb què, a partir d'aquest dilluns, Downing Street vol començar un molt tímid i prudent inici del desconfinament. Desconfinament que, d'acord amb els seus plans, només afecta Anglaterra. Els governs nacionals tenen el control sobre els seus territoris.

En tot cas, per a Anglaterra, el govern britànic ha decidit enterrar el "Quedeu-vos a casa, protegiu l'NHS [Sistema Nacional de Salut], salveu vides" pel nou lema ja apuntat, tot i que Sturgeon, i també els altres dos caps de govern nacionals, el gal·lès Mark Drakeford i Arlene Foster, d'Irlanda del Nord, s'hi han mostrat en desacord. "Excessivament vague", han dit.

De fet, quatre hores abans que Johnson omplís les pantalles de televisió, en la seva conferència de premsa diària, Sturgeon havia comentat: "Per a Escòcia, ara mateix, atesa la fragilitat del progrés que hem fet, atès el punt crític en què ens trobem, per a mi seria catastròfic abandonar el missatge de «Quedeu-vos a casa». És per això que no estic disposada a fer-ho, i menys a favor d'un missatge que és vague i imprecís". Sturgeon també ha criticat el fet d'haver-se assabentat de les noves directrius de Downing Street per la premsa abans que no pas directament pel primer ministre.

Nou sistema d'alerta pel covid-19

En el seu discurs, prèviament enregistrat, Johnson ha esbossat el nou full de ruta, sempre condicionat a l'evolució de pandèmia d'acord amb el "nou sistema d'alerta covid", basat en cinc nivells, que determinaran els passos a seguir. El nivell 1 suposaria que el virus ha desaparegut del país mentre que el 5 marcaria una propagació descontrolada del coronavirus. A hores d'ara, el Regne Unit és en el 4.

En tot cas, el pla de desconfinament té tres etapes. La primera s'inicia aquest mateix dilluns. Tots els que no puguin teletreballar poden tornar a la feina, però sense utilitzar el transport públic i respectant la distància social. Però encoratjar el retorn a la feina a Anglaterra implica forçar treballadors que resideixen a Gal·les i a Escòcia a fer-ho, quan les seves autoritats nacionals continuen compromeses amb al missatge de continuar quedant-se a casa.

A més, des de dimecres es permetrà sortir a fer exercici sense cap limitació de temps o de vegades, conduir i seure als parcs, però només amb membres de la mateixa unitat familiar. La segona etapa es retarda fins a l'1 juny, quan es reobririen gradualment les escoles d'infantil i primària, des de preescolar fins a sisè; es permetria la reobertura d'algunes botigues, i els alumnes de secundaria podrien assistir a algunes classes abans de les vacances d'estiu, que comencen entre el 10 i el 25 de juliol, depenent de la zona del país.

La tercera fase no s'iniciaria fins al juliol com a molt d'hora, quan es permetria la reobertura d'establiments de restauració i hotels, així com d'altres entitats públiques.

Encara que sense data concreta, Johnson també ha anunciat que s'imposarà en un futur una quarantena de 14 dies a totes les persones que arribin al país per via aèria. Aquest dilluns, el premier compareixerà a la Cambra dels Comuns per donar més detalls del pla de reobertura de la societat i l'economia.

Poc després que Johnson fes el seu discurs, el cap de l'oposició laborista, Keir Starmer, ha denunciat la manca de concreció d'un pla que més aviat obre interrogants en lloc d'aclarir dubtes. "El que el país volia aquesta nit era claredat i un sentiment real de consens. I no ha tingut cap de les dues coses. El missatge bàsic, «Estigueu alerta», no és prou clar. A més, ara tens un missatge diferent a Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. És a dir, tens la sensació que el Regne Unit no actua unit", ha dit.

Starmer també ha assenyalat la contradicció entre encoratjar la tornada a la feia de tots els que no puguin teletreballar i no utilitzar el transport públic: "Milions de persones han d'anar a la feina en les pròxims 12 hores. És apressar molt la gent i no ser realista sobre com la gent pot tornar demà a la feina si no és en transport públic".