Alarma al Regne Unit per la manca de respecte a les normes de seguretat

Els anglesos –i probablement tothom– estan farts de les restriccions del confinament i en els últims dos dies s'han produït fins a cinc situacions diferents en què ha quedat ben palès. I també que hi ha molts milers de persones que no estan disposades a seguir les directrius de les autoritats per combatre de forma eficaç la pandèmia de coronavirus.

Les elevadíssimes temperatures de dimecres i dijous –fins a 35 graus, el registre més alt de l'any, fins ara– han dut veritables gernacions a les platges del sud del país, Brighton o Bournemouth, per exemple, on s'han pogut veure unes imatges que desafien tant el civisme –després de l'espectacle de brutícia que els banyistes van deixar enrere– com el "sentit comú" que va demanar dimarts el primer ministre, Boris Johnson, quan va anunciar que el 4 de juliol s'alleugeririen les condicions fins ara imposades i s'obririen, entre altres, pubs, restaurants, cinemes, parcs d'aventures i altra mena d'establiments tancats des de la setmana del 16 de març.

El premier va encoratjar els ciutadans a seguir les normes bàsiques de distància física, a més de la higiene de mans i l'ús de mascaretes, però, a la pràctica, el govern britànic ha caigut en el seu propi parany. Les contradiccions amb què s'ha debatut l'executiu les últimes setmanes, amb una tensió evident entre els partidaris de relaxar la mesura clau dels dos metres de seguretat i aquells que en demanaven només un perquè poguessin obrir els pubs, ha acabat per desinhibir els ciutadans, que no han practicat ni els dos metres, ni un, ni cap. Les imatges captades a Bournemouth són definitives, on la policia també ha informat aquest divendres que ahir van tenir lloc tres apunyalaments arran de diverses baralles.

En declaracions a l'emissora de ràdio Talk Talk, el ministre de Sanitat, Matt Hancock, ha assegurat que el govern prendrà "mesures" si hi ha un augment de casos de covid-19, insinuant, fins i tot, que si es tornen a reproduir les escenes de dimecres i dijous, el govern podria fins i tot ordenar el tancament de les platges. Per la seva banda, el director en cap dels serveis mèdics d'Anglaterra, Chris Whitty, ha instat l'opinió pública a seguir les regles de distanciament físic. En un missatge a Twitter, ha assegurat aquest dijous: "El covid-19 ha caigut a causa dels esforços de tothom, però encara circula de forma general. Si no seguim les orientacions de distanciament social, es tornaran a produir casos. Naturalment, la gent voldrà gaudir del sol, però ho hem de fer de manera segura per a tots".

COVID-19 has gone down due to the efforts of everyone but is still in general circulation.



If we do not follow social distancing guidance then cases will rise again. Naturally people will want to enjoy the sun but we need to do so in a way that is safe for all. — Professor Chris Whitty (@CMO_England) June 25, 2020

Per la seva banda, les autoritats de Bournemouth, Christchurch i Poole, al sud costaner del país, han denunciat també els comportaments "irresponsables" de les multituds que van bloquejar les carreteres, van omplir de deixalles les platges i van aparcar il·legalment en busca d'un lloc a la sorra.

651x366 El paisatge després de la batalla, una altra conseqüència de la massifiació de les platges i de l'incivisme dels banyistes que han anat a Bournemouth / FINNBARR WEBSTER / GETTY IMAGES El paisatge després de la batalla, una altra conseqüència de la massifiació de les platges i de l'incivisme dels banyistes que han anat a Bournemouth / FINNBARR WEBSTER / GETTY IMAGES

Però la massificació de les platges no ha estat l'únic motiu de preocupació de les autoritats. Tant la nit de dimecres a dijous com de dijous a aquest divendres, dues festes il·legals a Londres, la primera al barri de Brixton, al sud de la ciutat, i una altra a Notting Hill, a l'oest, han tornat a deixar imatges d'aglomeracions ciutadanes als carrers i, el més greu, d'enfrontaments violents amb la policia quan ha intentat dissoldre-les. A Brixton hi va haver 22 policies ferits i a Notting Hill entre 150 i 200 persones també s'han enfrontat en les primeres hores de la matinada de divendres a la policia, que intentava acabar amb la festa rave.

Police officers attempting to disperse crowds at an illegal rave in Notting Hill, west London, have been attacked by revellers https://t.co/dp54EmeAjO — SkyNews (@SkyNews) June 26, 2020

Finalment, l'últim episodi preocupant ha tingut lloc també aquesta nit de dijous, en aquest cas a Liverpool, en concret als voltants del camp de futbol d'Anfield Road, després que un parell de milers d'aficionats dels Reds s'hi apleguessin per celebrar el títol de lliga de l'equip, el primer en trenta anys.