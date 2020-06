Milers de soldats xinesos, conillets d'Índies d'una potencial vacuna del covid-19

L'exèrcit xinès ha rebut llum verda per experimentar en milers de soldats un prototip de vacuna contra el covid-19 desenvolupat per la seva unitat de recerca científica i per l'empresa CanSino Biologics, de Tianjin, a la costa nord de la Xina. L'aprovació l'ha obtinguda després que els primers assajos clínics d'experimentació en humans, en fase I, demostressin que era segur i que proveïa d'una certa eficàcia contra el contagi de la malaltia. Els resultats es van posar a l'abast de la comunitat internacional publicant-los a la revista The Lancet.

L’Ad5-nCoV, nom del prototip, és un dels sis que la ciència xinesa ja ha desenvolupat i que es troben o bé en fase I o en fase II. El candidat a vacuna de CanSino Biologics també va rebre a mitjans de maig l'aprovació per a experimentació en humans al Canadà. De fet, la tecnologia utilitzada en l'elaboració del prototip és canadenca. CanSino i el Consell Nacional d'Investigació del Canadà han treballat amb anterioritat en la producció d'una vacuna contra l'Ebola.

La Comissió Militar Central de la Xina va aprovar l'ús del prototip el passat 25 de juny. El permís té un període d'un any. "Actualment, l'Ad5-nCoV només es limita a l'ús militar i la seva aplicació no es podrà generalitzar sense l'aprovació del departament de suport logístic", ha dit CanSino, en referència al departament de la Comissió Militar Central. CanSino ha rebutjat divulgar si la inoculació del candidat a vacuna és obligatòria per al personal militar o bé opcional, esmentant secrets comercials, en un missatge de correu electrònic responent a una pregunta de l'agència Reuters.

En qualsevol cas, tot i que l'autorització rebuda pels militars pot mostrar una certa confiança en els beneficis del prototip, el cert és que la fase III d'experimentació clínica de qualsevol vacuna necessita ser provada on el virus circuli de manera molt estesa. Per aquesta raó, per exemple, d'acord amb la valoració que va fer fa tres dies Soumya Swaminathan, cap científica de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), a hores d'ara la "principal candidata" a vacuna és la d'AstraZeneca i la Universitat d'Oxford, ja que "té un abast més global", després que hagin signat acords amb el Brasil i Sud-àfrica per provar-ne l'eficàcia en aquests dos països. Una altra de les companyies xineses que produeix un prototip, Sinovac, també l'experimenta actualment al Brasil.

Resultats esperançadors

L'aprovació de la vacuna per a ús dels militars segueix la decisió de la Xina, feta pública a principis de juny, d’oferir dos prototips més als empleats d’empreses estatals que hagin de viatjar a l’estranger.

La potencial vacuna de CanSino Biologics es va aprovar per començar els assaigs en humans al mes de març. Els participants tenien entre 18 i 60 anys i van rebre una dosi baixa, mitjana o alta. Hi havia 36 persones en cadascun dels tres grups de dosis. Segons el que va publicar The Lancet, la concentració d’anticossos neutralitzadors, que els investigadors creuen important en l’obtenció de protecció contra el virus, va augmentar en funció de la dosi proporcionada. En tot cas, el dia 28, després d'injectar el prototip als voluntaris, la meitat dels pacients dels grups de dosis baixes i mitjanes van mostrar els esmentats anticossos neutralitzadors, davant de les tres quartes parts dels pacients als quals se’ls va injectar una dosi alta. En cap cas hi va haver reaccions negatives. Amb tot, la mostra era molt petita i la segona fase es va dur a terme amb 600 persones més. CanSino ha promès resultats per als pròxims dies o setmanes.

La vacuna experimental de CanSino utilitza un altre virus –l'adenovirus del refredat comú– per introduir en les cèl·lules humanes informació genètica del nou coronavirus que doni l'ordre per fabricar determinades proteïnes del covid-19 que generin una resposta sense risc de patir la malaltia.