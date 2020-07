El 40% dels infectats per covid-19 són asimptomàtics, sosté un estudi itàlia

Un estudi fet al municipi italià de Vo' –a la província de Pàdua, a la regió del Vèneto–, un dels primers d'Europa afectat molt durament pel coronavirus, ha posat de manifest la importància de fer proves per controlar la malaltia després que s'hagi demostrat que el 40% de les persones infectades no presentaven símptomes de cap mena.

Els investigadors –científics de la Universitat de Pàdua en col·laboració amb els de l'Imperial College de Londres– asseguren que el document, publicat aquest dimarts a la revista Nature, posa en relleu el paper dels contagiats asimptomàtics com a propagadors silenciosos del virus. Vo', al nord-est d'Itàlia, va ser focus d'un intens escrutini la tercera i la quarta setmanes de febrer després que es convertís en una de les primeres zones d'Europa on es va ordenar el confinament de la població, aleshores per una setmana.

De fet, després que la ciutat registrés la primera mort per covid-19 de tot el país, el 21 de febrer, es va posar en quarantena immediatament. Durant aquest període, els investigadors universitaris italians, alguns dels quals professors també de l'Imperial College, van fer les proves de detecció del virus a la majoria dels habitants, 3.200 persones. L'anàlisi es va dur a terme en dues etapes. En primer lloc es van fer tests al 86% dels veïns. Dues setmanes més tard se'n van fer al 72%.

Les proves van demostrar que al principi del confinament 73 persones (el 2,6% de la població) eren positives per SARS-CoV-2, el virus causant del covid-19, en comparació amb les 29 persones (1,2%) de catorze dies després. Tots dos cops, al voltant del 40% de les persones a les quals es va fer l'anàlisi no van presentar en cap moment símptomes de la malaltia. Cap dels menors de 10 anys a qui també es va sotmetre a les proves no va donar un resultat positiu, ni tan sols en aquells casos en què convivien amb membres d'una família en què n'hi havia almenys un.

651x366 El prfessor Stefano Merigliano fent la prova del covid-19 a un nen de Vò / ANDREA CRISANTI / IMPERIAL COLLEGE LONDON El prfessor Stefano Merigliano fent la prova del covid-19 a un nen de Vò / ANDREA CRISANTI / IMPERIAL COLLEGE LONDON

Tots els que van donar positiu van ser aïllats, amb independència de si presentaven símptomes. La ciutat es va convertir així en un model de gran rellevància per aprendre a controlar el virus. De fet, en qüestió de setmanes, i sota la direcció del professor i epidemiòleg en cap del Vèneto, Andrea Crisanti, segons va explicar en una entrevista amb aquest diari a finals d'abril, es va procedir a fer extensiva la política de tests massius a tota la regió, amb resultats excel·lents en comparació amb els de la veïna Llombardia. Les xifres són evidents: mentre que en el Vèneto hi ha hagut 2.212 morts, a la Llombardia n'hi ha hagut 16.644.

"Aquest enfocament de fer proves i traçar [els contactes] ha tingut un impacte enorme en el control de l'epidèmia al Vèneto en comparació amb altres regions italianes, i serveix de model per suprimir la transmissió i limitar la càrrega sobre els serveis de salut pública, a més de l'impacte econòmic i social", ha dit en un comunicat el professor Crisanti, cap també del departament de medicina molecular de la Universitat de Pàdua.

Càrrega viral similar

Una altra conclusió molt rellevant de la investigació és que s'ha trobat que les persones asimptomàtiques tenien una càrrega vírica similar a la dels pacients amb símptomes, i que les persones presimptomàtiques (les que encara no havien desenvolupat els trastorns que produeix la malaltia) tenien una càrrega viral més baixa al principi del contagi. Això demostra el que s'ha apuntat al principi: que les persones asimptomàtiques i presimptomàtiques tenen un paper molt important en la transmissió, sostenen els investigadors.

La qüestió de si les persones asimptomàtiques poden propagar la malaltia ha estat objecte de molt debat durant les últimes setmanes després que el 8 de juny la doctora Maria van Kerkhove, cap de la unitat de zoonosi i malalties emergents de l'Organització Mundial de la Salut, va assegurar en una de les habituals conferències de premsa de l'organisme que aquest grup poblacional podria no suposar cap perill per a la resta: "D'acord amb les dades que tenim, encara sembla molt rar que una persona asimptomàtica realment pugui transmetre el virus a un individu secundari", va afirmar. Tot i això, Van Kerkhove va dir més tard que els estudis de rastreig de contactes demostraven que hi havia poques proves de transmissió secundària de la malaltia, tot i que el model va indicar que era responsable del 40% de la propagació.

La doctora Ilaria Dorigatti, col·laboradora del professor Crisanti, ha assegurat que l'estudi divulgat a Nature posa en relleu la importància de fer tests massius, atesos els nous brots de la malaltia que estan sorgint arreu, entre altres llocs a la ciutat anglesa de Leicester, o la cinquantena de brots que hi ha a Espanya. Per la seva banda, el professor Enrico Lavezzo, del departament de medicina molecular de la Universitat de Pàdua, ha assegurat que el resultat dels propagadors asimptomàtics és "clau" perquè aquests malalts poden contribuir a la transmissió del virus, com confirma la investigació del rastreig de contactes fets a Vo'.