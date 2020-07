El negacionista president del Brasil Jair Bolsonaro, positiu per coronavirus

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha donat aquesta tarda de dimarts positiu en la prova del coronavirus, després que presentés símptomes de grip en la tarda del diumenge i ahir dilluns es fes el test a l'hospital de les Forces Armades de Brasília, la capital del país. L'anunci l'ha fet el mateix president, en una alocució televisada feta davant del palau presidencial de Brasília, davant d'un grup de periodistes escollits.

"No hi ha motius per tenir por. Això és la vida", ha afegit el president. "La vida continua. Agraeixo a Déu la meva vida i el paper que m’han donat per decidir el futur d’aquesta gran nació que es diu Brasil."

Bolsonaro, de 65 anys, ha trivialitzat en nombroses ocasions amb els efectes de la pandèmia. De fet, ha estat el primer que no ha respectat les normes de distanciament social. I fins i tot ha arribat a ser multat per un jutge federal per la seva continuada oposició a dur mascareta. L'aparició d'aquesta tarda en què ha anunciat el seu positiu, però, sí que en portava.

Bolsonaro, un dels dirigents mundials juntament amb el president dels Estats Units, Donald Trump, que més ha negat els perills del covid-19, amb resultats desastrosos, ja havia passat anteriorment el test per tres vegades, fins ara sense conseqüències. L'erràtica i populista política de la seva presidència, ha dut el Brasil a una situació límit, només superada, a hores d'ara pels Estats Units. D'acord amb el contador de la Universitat Johns Hopkins, a hores d'ara al país hi ha un mínim d'1,6 milions d'infectats i ja s'han comptabilitzat més de 65.000 víctimes mortals.

Abans que es coneguessin els resultats, la Secretaria de Comunicació de la presidència de la república havia assegurat que "el president està en bon estat de salut i roman a la seva residència". Bolsonaro ha insistit sovint que el covid-19 és poc més que una " gripezinha", unes declaracions que va fer el mes d'abril, quan al país hi havia hagut menys de 3.000 mort i el nombre de contagis no superava els 40.000.

El reguitzell de despropòsits d'aquest dirigent d'extrema dreta i exmilitar, elegit president del gegant llatinoamericà l'octubre del 2018, havia fet un seguit de declaracions desafiants al llarg del mes de març amb què pretenia demostrar que era poc menys que immune al covid-19. Així, l'11 de març havia afirmat: "Pel que he vist fins ara, hi ha altres tipus de grip que han matat més persones que aquest [coronavirus]". Una setmana després, assegurava: "Avui tenim informació, perquè com que tenim un clima més tropical [al Brasil] gairebé hem arribat al final [de la pandèmia], o ja s'ha acabat (...) el virus no es propaga tan ràpidament en climes de calor com el nostre." I encara va afirmar dos dies mes tard: " Després de ser apunyalat [el setembre del 2018, durant la campanya electoral], no vaig a ser abatut per una mica de grip".