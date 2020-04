Regne Unit afegeix els morts fora dels hospitals i les víctimes es disparen fins a 26.097

Al llarg del matí d'aquest dimecres, la principal notícia que alguns mitjans de comunicació s'han entestat en vendre al país ha sigut el naixement prematur del sisè fill del primer ministre, Boris Johnson, i la seva promesa, Carrie Symonds. Però dotze hores després la veritable cara de la tragèdia s'ha obert pas, deixant en ridícul tanta fanfàrria sobre el nou nadó, com alguns destacats comentaristes polítics havien denunciat a través de les xarxes socials.

El Regne Unit ha canviat el mètode de recompte de víctimes. Afegeix des d'avui les que s'han registrat fora dels hospitals i el resultat és que el nombre de morts és oficialment de 26.097. Així, d'acord amb el comptador de la Universitat Johns Hopkins, el país ja ocupa la tercera posició del tràgic rànquing global de morts per coronavirus, per darrere dels Estats Units i Itàlia. La xifra encara podria ser molt més alta, perquè les dades només inclouen les defuncions que s'han certificat després de dur a terme una prova de coronavirus. Una anàlisi publicada aquest dimarts pel Financial Times situa el nombre probable de defuncions en les 45.000.

En relació amb l'anterior sistema de recompte utilitzat fins aquest dimarts, la variació en nombre de víctimes ha sigut de 3.811 a l'alça. En la compareixença diària habitual per informar sobre l'evolució de la crisi, el ministre d'Exteriors, Dominic Raab, ha assegurat aquesta tarda de dimecres que la dada aplega les defuncions que han tingut lloc entre el 2 de març i el 28 d'abril. I només en relació amb les últimes 24 hores i fins dilluns a les 17 hores, moment en què cada dia es tanca el balanç, el número de morts ha augmentat en 765.

Les 3.811 persones víctimes del covid-19 que fins ara no figuraven en l'estadística suposen el 17% del total. D'aquestes, segons l'afirmació de les autoritats sanitàries, el 70% són víctimes en residències de gent grant i domicilis particulars. El restant 30%, en hospitals, que s'han pogut afegir després de la certificació sobre les causes de la mort amb proves de les anomenades PCR.

A Escòcia, on el govern de Nicola Sturgeon ja fa un parell de setmanes que facilita les dades de morts fora dels hospitals, avui també s'ha conegut, a partir de la informació de l'Oficina Nacional d'Estadística, que més de la meitat de les morts del país pel covid-19 durant l'última setmana han tingut lloc en residències de gent gran.

Una dècada de retallades

La tràgica fita del Regne Unit il·lumina especialment el drama, fins ara soterrat però molt temut per les dades parcials que s'anaven coneixent, de les residències de gent gran. Un sector especialment castigat per l'abandonament de deu anys de retallades dels pressupostos públics i perquè, de fet, mai no ha sigut equiparat ni integrat dins de l'NHS (Sistema Nacional de Salut, en les sigles en anglès), que també ha patit de valent durant la dècada dels tories al poder.

Una dècada al govern que s'acompleix la setmana que ve i en què les desigualtats socials i estructurals del país no han deixat de créixer, una dècada perduda des del punt de vista dels serveis socials. El covid-19 i l'erràtica preparació que va adoptar inicialment el govern de Boris Johnson per fer front a l'epidèmia només han posat de manifest unes terribles mancances des de tots els punts de vista.

A primera hora del dia les càmeres de televisió apostades a Downing Street han pogut captar imatges de com hi arribaven caixes de xampany, presents al primer ministre i la seva promesa pel naixement de la criatura. Però al número 10 ja no hi ha res per celebrar. Comencen a fer-se públiques les primeres enquestes, en què més del 65% de la població considera que l'executiu s'ha preparat molt malament per al que s'anunciava com una crisi que escombraria el país com un tsunami de morts i també de devastació econòmica.