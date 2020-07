El Regne Unit exigirà quarantena als seus ciutadans que retornin d'Espanya

El Regne Unit afegirà Espanya a la llista de països on els britànics que s'hi desplacin hauran de guardar quarantena quan tornin al Regne Unit, segons avança aquest dissabte el diari The Telegraph. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquesta mitjanit. Es preveu que el departament de Transport anunciï que tots els que vulguin viatjar a Espanya des del Regne Unit, un cop retornin al país, s'hauran d'autoaïllar per un espai de dues setmanes.

Només ahir a la tarda, el govern britànic havia mantingut a Espanya com a destinació segura tot i els preocupants rebrots recents i el fet que el primer ministre francès havia desaconsellat als seus ciutadans fer vacances a Catalunya. Noruega també imposa quarantena als provinents de l'estat espanyol.

També aquest dissabte, però, Bèlgica ha anunciat que prohibeix als seus ciutadans visitar Lleida i Osca, segons ha informat el ministeri d'Exteriors del país, que inclou aquestes dues demarcacions en una llista en què també consten diverses regions de Portugal i Leicester, al Regne Unit. A més, qualsevol ciutadà provinent de Lleida s'ha de fer obligatòriament un test PCR i ha de complir amb una quarantena de 14 dies en arribar a Bèlgica. El test i la quarantena es recomanen, tot i que no s'exigeixen, en cas de tornar d'altres zones de Catalunya.

Preocupació pel sector turístic

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha alertat que el sector turístic està "en un moment molt crític" després de les recomanacions de les autoritats franceses de no viatjar a Catalunya pels nous brots de coronavirus. "S'han de prendre mesures contundents de suport al sector turístic perquè les conseqüències econòmiques seran molt fortes", ha advertit Chacón, que ha recordat que la previsió és perdre fins a 15.000 milions d'euros en la facturació turística d'aquest 2020. Ho ha dit durant una reunió telemàtica amb el consell de direcció de l'Agència Catalana de Turisme per analitzar la situació i concretar pròximes accions.

Al mateix temps, el delegat del Govern a França, Daniel Camós, intentava convèncer els francesos que Catalunya és "un destí segur". En diverses entrevistes a mitjans francesos, Camós ha insistit que "la situació a França i a Catalunya és la mateixa" perquè tenen la mateixa taxa de contagi i ha subratllat que en les zones més turístiques, com la Costa Brava, la Costa Daurada o els Pirineus, la incidència del covid-19 "és molt baixa". "Hi ha atraccions turístiques i culturals obertes, es poden fer encara moltes coses", ha remarcat, segons l'ACN.