Primers resultats esperançadors del prototip de vacuna que es desenvolupa a la Xina

Una possible vacuna contra el coronavirus desenvolupada a la Xina en la primera fase d’un assaig clínic sembla generar anticossos neutralitzadors en desenes de pacients, un pas clau per consolidar el desenvolupament de l’antídot que podria proporcionar immunitat contra el covid-19.

El prototip de la vacuna també ha induït anticossos vinculants en la majoria dels pacients 28 dies després que se’ls inoculés la dosi. Aparentment, a més, el prototip sembla segur i ha sigut ben tolerat pels voluntaris als quals es va inocular, segons els primers resultats de l’experiment, que ha publicat aquest divendres la prestigiosa revista científica The Lancet.

La publicació inclou tots els detalls específics de l’assaig perquè puguin ser analitzats per la comunitat científica internacional.

"Els resultats representen una fita important", ha declarat Wei Chen, professora de l'Institut de Biotecnologia de Pequín i directora de l'estudi. "Tot i això, aquests resultats s'han d'interpretar amb prudència. Els reptes en el desenvolupament d’una vacuna contra el covid-19 no tenen precedents i la capacitat de desencadenar aquestes respostes immunes no indica necessàriament que la vacuna protegeixi els humans", afegeix en un comunicat.

La vacuna potencial, desenvolupada per CanSino Biologics, que s’ha anomenat Ad5-nCoV, es va aprovar per començar els assaigs en humans al mes de març. Els participants tenien entre 18 i 60 anys i van rebre una dosi baixa, mitjana o alta. Hi havia 36 persones en cadascun dels tres grups de dosis.

Segons el que s’apunta a partir de la publicació de The Lancet, la concentració d’anticossos neutralitzadors, que els investigadors creuen important en l’obtenció de protecció contra el virus, va augmentar segons la dosi. En tot cas, el dia 28, després d'injectar el prototip als voluntaris, la meitat dels pacients dels grups de dosis baixes i mitjanes van mostrar els esmentats anticossos neutralitzadors enfront de les tres quartes parts dels pacients als quals se’ls va injectar una dosis alta.

Els investigadors assenyalen igualment que la mida de la mostra és petita i que caldrà seguir investigant per determinar-ne, de manera definitiva, l’eficàcia.

Els resultats de la investigació xinesa s’han publicat pocs dies després que la firma biotecnològica Moderna, dels Estats Units, difongués els seus resultats per a la seva potencial vacuna. Moderna va informar que el seu prototip produïa anticossos neutralitzadors en vuit dels pacients dels quals es tenien dades fins al moment. A més, els 45 pacients de l'estudi van produir anticossos vinculants de nivells similars al de persones que s'han recuperat de la malaltia provocada pel virus. Amb tot, la quantitat de la mostra es considerava molt baixa com per treure'n grans conclusions. Tot i així, les acciones de la companyia van pujar un 25% després que es conegués la informació.

Ara per ara, no hi ha tractaments contrastats per al covid-19. Els científics són optimistes, però, i creuen, sempre des de la prudència, que una vacuna per prevenir la malaltia podria estar llesta durant la primera meitat del 2021, entre 12 i 18 mesos després que els científics xinesos identifiquessin el coronavirus i cartografiessin la seva seqüència genètica.

Cent projectes arreu del món

Segons l'Organització Mundial de la Salut, s'estan desenvolupant més de 100 vacunes a nivell mundial. Almenys vuit ja han sigut provades en humans.

Els científics esperen que els anticossos proporcionin algun grau de protecció contra el covid-19, però no poden dir-ho definitivament ja que no s’ha estudiat i sembla que alguns pacients s’haurien reinfectat després de recuperar-se del virus.

Segons els investigadors xinesos, en la prova de la vacuna CanSino Biologic, la majoria dels voluntaris van informar de dolor en el punt exacte de la injecció i d’altres van informar de febre, fatiga o mal de cap. Un dels participants que van rebre la dosi més alta va denunciar febre greu juntament amb símptomes severs de fatiga, respiració i dolor muscular. Les reaccions, però, van persistir menys de 48 hores.

Els investigadors començaran a partir d'ara l'assaig de la segona fase, amb 500 pacients i un ventall d'edat ampliat. Especialment rellevant resultaran les conclusions en les persones de més de 60 anys, les més afectades per la malaltia i també les que tenen menys possibilitats de generar anticossos.