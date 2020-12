Els creadors de la vacuna de Pfizer consideren "molt probable" que també sigui efectiva amb la soca britànica

El cofundador de BioNTech, Ugur Sahin, creu "molt probable" que la vacuna contra el covid-19 que han desenvolupat juntament amb Pfizer funcioni també amb la mutació que s'ha detectat al Regne Unit. D'aquí dues setmanes disposarà de dades sobre la seva efectivitat amb la nova soca. L'empresa assegura que la vacuna es podria adaptar en només sis setmanes a les soques que puguin sorgir. La vacuna va rebre ahir l'autorització de la Comissió Europea perquè comenci la vacunació a la UE aquest diumenge.

"Científicament és molt probable que la resposta immune d'aquesta vacuna també pugui fer front a la nova variant", ha dit Sahin. Però també ha matisat que, si cal, la seva tecnologia permet redissenyar ràpidament la vacuna: "El que és bonic de la tecnologia del missatger és que poden començar directament a fabricar una vacuna que mimetitzi completament aquesta nova mutació i tècnicament podrem oferir una nova vacuna en sis setmanes". Aquesta vacuna, però, hauria de passar per un nou procés d'autorització.

El científic ha destacat que, durant els últims mesos de desenvolupament de la vacuna, cada cop que apareixia una mutació "realment important" van poder observar que la vacuna era capaç de combatre-la. Sahin ha aclarit que, tot i que hi ha moltes mutacions, moltes proteïnes del virus són estables. També ha precisat que la nova soca es diferencia de les anteriors perquè està formada de nou mutacions.

Sahin ha advertit que "el virus continuarà amb nosaltres els pròxims deu anys" i que hem d'assumir que "hi ha haurà petits brots una vegada i una altra". També ha apuntat que l'inici de la vacunació aquest hivern no suposarà una caiguda de les xifres de nous contagis, però que l'hivern que ve "hauria de ser de nova normalitat", en el sentit que no caldrà aturar l'activitat.

Tot plegat no depèn només de la vacuna de Pfizer, sinó també de les altres que s'estan comercialitzant, com la de Moderna, que aquest dimarts es comença a administrar als Estat Units.

Özlem Türeci, cofundadora de BioNTech amb el seu marit, ha reiterat que la seva vacuna té una efectivitat del 95% després de la segona dosi, però que la immunització comença després de la primera injecció. Entre els efectes secundaris hi ha mals de cap, amb una freqüència del 2%, i fatiga, en el 3,8% dels casos. El que encara no se sap és quant dura la immunitat: BioNTech parteix d'una "memòria immunològica" de tres mesos.