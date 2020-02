Els creuers, un focus de contagi

El creuer confinat al Japó per un brot de coronavirus posa sota el focus els grans creuers de luxe en situacions d'emergència sanitària internacional. Mig miler de persones han contret el virus a bord del Diamond Princess, amb capacitat per 3.700 persones, mentre centenars de viatgers continuen tancats a les seves cabines en aïllament al port japonès de Yokohama. Un altre gran creuer de luxe, el Westerdam, va haver d'aturar el desembarcament dels seus 1.445 passatgers i tripulants en un port de Cambodja perquè, un cop a terra, una turista havia donat positiu de la infecció.

Però per què preocupa una infecció en un vaixell? "Els creuers són problemàtics perquè hi ha molta gent convivint en zones tancades i compartint menjadors i sales d'esbarjo, cosa que suposa un risc de propagar les infeccions. Són més habituals els contagis per norovirus, que provoquen vòmits i gastroenteritis", explica l'epidemiòleg i cap de medicina preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla.

L'especialista recorda, a més, que les persones confinades viuen una situació difícil: estan tancades a les seves cabines i amb la incertesa de si podran desembarcar i què passarà quan finalment puguin trepitjar terra. "Pensem en els passatgers, però també en els centenars de tripulants, que no tenen cabines de primera classe", recorda. La situació a l'Àsia ja ha portat alguns operadors a cancel·lar viatges a la regió.

A Espanya la competència de ports i aeroports és de l'Estat, que ha instruït les companyies sobre què cal fer en cas de detectar-se un positiu entre els passatges que arribin al territori. En cas d'una sospita, el capità ha de notificar-ho oficialment i establir el protocol d'aïllament i desinfecció, així com elaborar una cadena de possibles contactes per frenar futurs contagis a tercers. Un cop a port i que personal mèdic hagi fet les comprovacions necessàries, seran els serveis de les comunitats autònomes els encarregats de la coordinació del desembarcament dels passatgers amb la màxima seguretat. Per tot això, el risc que la malaltia es difongui per via marítima des d'aquesta zona és molt baix en aquests moments, més encara si tenim presents les mesures de bloqueig al transport que les autoritats xineses han imposat a la província de Hubei.

De moment, però, les mesures són preventives perquè ni l'OMS ni la UE han decretat restriccions de moviment. Amb tot, fonts de l'Associació Internacional de Línies de Creuers, la patronal del sector, asseguren que han ordenat la prohibició dels viatgers procedents o que hagin estat de trànsit a la Xina, Hong Kong o Macao durant els 14 dies anteriors al viatge, coincidint amb el període màxim d'incubació del virus. Des del Port de Barcelona es minimitza l'impacte d'entrada d'aquests passatgers perquè, argumenten, el temps de travessia dels vaixells que provenen de l'Àsia és superior a aquestes dues setmanes.