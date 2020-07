El govern conservador de Croàcia surt reforçat de les eleccions

L'escrutini gairebé complet dels vots emesos aquest diumenge en les eleccions legislatives a Croàcia confirmen la clara victòria del partit conservador Unió Democràtica Croata ( HDZ) del primer ministre Andrej Plenkovic , que es mantindrà en el poder després d'accedir-hi el 2016. Segons el resultat publicat aquest dilluns per la Comissió Electoral Estatal, amb el 99,96% dels vots escrutats la HDZ s'imposa amb un 37,26% dels sufragis, un punt més que l'obtingut en els comicis anteriors, i comptarà amb 66 dels 151 escons del Parlament, cinc més dels que tenia fins ara.



Plenkovic en surt reforçat perquè el s eu principal rival i segona força política, l'aliança de centreesquerra Restart, liderada pel Partit socialdemòcrata (SDP) de Davor Bernardic, ha caigut 9 punts percentuals i ha perdut 13 diputats: n'obté ara 41 escons, amb un 24,87% de suport popular. El tercer lloc l'ocupa el nou bloc ultranacionalista i extremista Moviment Patriòtic (DP) del cantant Miroslav Skoro , amb 16 escons (11% dels vots), seguit del dretà Most (Pont, amb 8 escons), la plataforma ecologista Mozemo (Podem, 7), la centrista Pametno (3) i les petites formacions Reformistes i HNS , amb un escó cadascuna. El Parlament croat es completa amb vuit escons reservats per a les minories i tres per a la diàspora.



Segons els analistes, les eleccions han estat marcades per la pandèmia del coronavirus i enmig d'un repunt de casos al país, i molts dels 3,85 milions de ciutadans convocats a les urnes no van anar a votar pel temor d'eventuals contagis, la qual cosa va reduir l'índex de participació al 47%. De fet, Plenkovic va decidir avançar els comicis uns mesos després de dissoldre el Parlament al maig, cosa que va aixecar sospites entre la classe política croata respecte a la possibilitat que el HDZ pretengués reforçar-se a través de les eleccions i beneficiar-se del que semblava ser un bon abordatge de l'epidèmia del covid-19, abans de rebre l'impacte de la crisi econòmica.

Bernardic, el principal rival de Plenkovic, havia criticat l'avançament de les eleccions al·legant que "es posava en risc" els votants amb uns comicis enmig de la pandèmia del coronavirus. Croàcia acumula, en total, prop de 3.200 contagis notificats i 115 morts per covid-19. Per la seva banda, l'actual primer ministre va respondre al líder opositor que "era millor" celebrar ara les eleccions perquè la situació sanitària podria ser "més perillosa" a l'octubre, segons les previsions dels experts.

Amb tot, la HDZ espera formar una coalició de govern estable amb les minories nacionals, els representants de "la diàspora" –els croats que viuen fora del país–, així com amb Reformistes i la HNS , dues formacions situades al centre de l'espectre polític.