Una empresa de 'menjar d'emergència' del Regne Unit fa l'agost amb la por al coronavirus

L'any passat va ser el Brexit i ara el coronavirus. Quan els apòstols de l'Apocalipsi fan sonar les seves trompetes, sempre hi ha algú que se'n beneficia. Si llavors van ser les imatges de cues a les fronteres del Regne Unit en cas de no acord amb la Unió Europea (UE) i la possibilitat d'escassetat d'aliments frescos i/o medicines pel Brexit, ara han sigut les dels supermercats aparentment desproveïts en algunes zones de la Xina i, fins i tot, del nord d'Itàlia, les que han atiat la por dels britànics a les conseqüències d'un brot com el que pateixen a hores d'ara al Vèneto i la Llombardia. Quedar-se sense menjar al rebost i a la nevera en cas d'un més que hipotètic confinament en podria ser una, sempre d'acord amb les alarmistes informacions tan del gust dels tabloides. Per tant, cal posar-hi remei.

I és el que fa l'empresa britànica Emergency Food Storage, dedicada a vendre paquets de menjar per a un termini de temps concret (des d'un mes fins a un any i mig), que garanteixen potser no un menjar de bisbes però sí la supervivència a base de liofilitzats i llaunes i congelats. Al mateix temps, també subministra màquines depuradores d'aigua en cas que la incidència acabi tenint aspecte de catàstrofe nuclear i estris per fer un foc si cal cremar res per escalfar-se o cuinar amb una bombona de càmping.

Des de l'esclat de la crisi del coronavirus, la companyia, la més gran d'Europa d'aquesta mena, que dirigeix un tal James Blake, ha venut en dues setmanes el que acostuma a vendre en sis mesos. En el moment de més gran alarma del Brexit, entre el febrer i l'abril del 2019, oferia un paquet per resistir durant un mes al preu de 450 euros. Un any més tard, el mateix paquet bàsic i unipersonal, amb 60 àpats, ja en costa 462.

I què passa si vostè és vegetarià? No s'amoïni, James Blake també li soluciona el problema. A la seva web pot comprar el que denomina com a " paquet de 3 mesos [...], que ofereix un plat al dia o tres durant un mes", tot al mòdic preu de 510 euros.

Si la resolució de la crisi s'allarga –sigui quin sigui l'origen, el Brexit, el coronavirus, la invasió de la Terra des del planeta Mart o qualsevol altra desgràcia–, Blake també li proporciona paquets per allargar l'aïllament durant 18 mesos. Els promociona de la següent manera: "El nostre producte més popular d’emmagatzematge d’aliments d’emergència per assegurar-ne a llarg termini o com a opció més completa a curt termini [que] també es compra habitualment com a subministrament d'aliments de supervivència per a diverses persones per a un període [més] curt". El preu és de 2.990 euros.

James Blake ha defensat els últims dies a la premsa britànica la seriositat de la seva empresa. Assegura que proveeix menjar per al vaixell d'exploració antàrtica RRS Sir David Attenborough, així com també per a diferents ministeris del govern britànic, encara que no especifica quins.

Haver crescut en el si dels mormons li ha condicionat la vida, ha assegurat. De petit va observar com la seva mare acumulava i conservava menjar no perible a la seva botiga. I encara que va deixar l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (els mormons) ja fa més de dues dècades, alguns hàbits adquirits durant la infància no són fàcils d'extirpar.

Tot i que l'acumulació de menjar no té gaire bona fama, Blake intenta defensar-ho dient que els seus clients no són egoistes. "Estàs protegint el menjar al supermercat comprant els subministraments en un altre punt", ha dit. El llenguatge ho és tot, connota qualitats positives o negatives, i a Blake no li agrada la paraula emmagatzematge, ni tampoc preparació, que considera que "té un to negatiu gràcies als mitjans de comunicació [que] sovint titllen els que es preparen [per a possibles emergències] de bojos".

No és el primer cop que el Regne Unit registra un fenomen semblant. L' efecte 2000, quan semblava que tots els avions havien de començar a caure del cel pel mal funcionament dels ordinadors, el post 11 de Setembre del 2001, amb imminents atacs terroristes per arreu, o el ja esmentat Brexit van provocar pics en l'acumulació de determinats aliments i d'estris sanitaris, com ara està passant amb les mascaretes.

Un cop d'ull al timeline de Twitter de la companyia, poc actiu els últims anys, sí que demostra que la millor propaganda de què es beneficia és la propagació de la por, no pas del coronavirus.