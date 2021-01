Els demòcrates, a prop de controlar el Senat després de les eleccions a Georgia

Els demòcrates estan a tocar de capgirar la majoria dels republicans al Senat i aconseguir un empat de 50 seients, amb la capacitat de desempat per a la nova presidenta del Senat, la vicepresidenta electa Kamala Harris, després de les eleccions d'aquest dimarts a Georgia, on els dos llocs al Senat estaven pendents.

El demòcrata Raphael Warnok ha guanyat un dels dos escons, que li ha arrabassat a la que era l'actual senadora Kelly Loeffler, mentre que el resultat de la segona contesa estatal encara està pendent d'assignar. En aquest segon cas, el demócrata Jon Ossof encapçala el recompte amb una diferència de 13.000 vots. Amb el 98% escrutat, Ossof s'enduria el 50,1% dels vots davant del 49,9% del senador republicà David Purdue, que també està a punt de perdre el seu seient a la cambra alta.

De moment, doncs, els demòcrates tenen 49 senadors i els republicans 50. Si es confirma la victòria de Ossof, la cambra alta quedaria totalment dividida en 50 a 50, però la presidenta Harris té capacitat de desempat. Un control demòcrata al Senat que se sumaria a la seva majoria, tot i que retallada, a la Cambra de Representants, per fer les coses una mica més fàcils a la nova administració de Joe Biden.

Per al Partit Demòcrata les eleccions són una oportunitat de comprovar la solidesa del gir polític d’un estat que en les últimes dues dècades han dominat els republicans i on l’última victòria dels demòcrates a les presidencials, fins a l’obtinguda per Biden al novembre, s’havia produït el 1992, amb Bill Clinton.