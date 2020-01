Els demòcrates demanen destituir Trump per impedir que faci trampa a les eleccions

Per als demòcrates, la urgència per retirar del càrrec Donald Trump és la urgència per garantir que al novembre els nord-americans puguin triar lliurement el seu pròxim president. Per aquesta raó, "la mala conducta [de Trump] no pot determinar-se a les urnes", ha advertit aquest dimecres Adam Schiff, un dels set congressistes que exerceixen d'acusació en el judici polític del Senat. Trump "va utilitzar els poders de la seva presidència per fer trampa a les eleccions", ha assegurat Schiff, que ha començat d'aquesta manera a descomptar les 24 hores, dividides en tres dies, de què disposa l'acusació per exposar el seu cas.

La segona jornada del tercer impeachment contra un president en la història dels Estats Units ha sigut la del relat dels "fets", aquells que, segons Schiff, fan "indiscutible" que Donald Trump ha de ser retirat del càrrec per abusar del seu poder i obstruir el Congrés. Abús per sol·licitar a Ucraïna que anunciés una investigació contra Joe Biden, possible rival en les eleccions del novembre, a canvi de rebre el seu president a la Casa Blanca i de lliurar-li l'ajuda militar aprovada pel Congrés. Obstrucció perquè "el president va ordenar a tota la branca executiva [del govern] obstruir per complet la investigació de l' impeachment" que es va dur a terme a la Cambra de Representants.

Però, més enllà de resultar convincents en la seva exposició, conscients del gairebé impossible objectiu de tombar Trump, els demòcrates aspiren fonamentalment a aconseguir que almenys quatre senadors republicans se sumin més endavant a la seva petició de citar testimonis. Totes les seves esmenes per garantir nous testimonis i documents van ser rebutjades de manera unànime per la bancada republicana durant la sessió de dimarts. Per això, per a Chuck Schumer, líder de la minoria demòcrata al Senat, el judici "ha començat amb un núvol sobre ell". El mateix Adam Schiff s'ha dirigit als seus col·legues republicans per demanar-los que no col·laborin amb la Casa Blanca en l'"encobriment" de les accions del president. Els ha convidat a decidir "quin tipus de democràcia" volen per al país.

Durant aquests tres dies no hi ha torns de rèplica, per la qual cosa no es reproduiran els moments de tensió de la primera jornada. El president del Tribunal Suprem, John Roberts, que presideix el Senat durant l' impeachment, es va veure impel·lit a intervenir quan, més enllà de la una de la matinada, hora de Washington, el demòcrata Jerry Nadler i l'advocat de la Casa Blanca, Pat Cipollone, s'acusaven mútuament de mentir. "Recordeu on sou", va advertir Roberts contra el to i el llenguatge de tots dos bàndols. Cipollone va arribar a exigir que Nadler es disculpés "davant del president dels EUA i la seva família".

A través de Twitter, el cap de campanya de Donald Trump, Brad Parscale, va escriure que "veure com s'asseca la pintura és menys avorrit" que seguir el judici polític contra el seu cap. Però hi ha qui pensa que l'avorriment de què parla Parscale és intencionat. El líder del Senat, el republicà Mitch McConnell, ha dificultat al màxim la tasca de la premsa i ha impedit la col·locació de càmeres de televisió a la sala, més enllà de les que estan fixades pel mateix Capitoli per seguir l'activitat quotidiana del Congrés. Els senadors no poden parlar, però l'austera realització impedeix veure la seva actitud.

Convertits en jurat, els senadors tampoc tenen accés al món exterior. Els mòbils queden requisats i, per tant, no tenen més remei que escoltar. Això sí, poden deixar-se anar fins a quedar endormiscats. L'absència de distraccions és per al líder de la minoria demòcrata, Chuck Schumer, una de les poques coses bones del judici al Senat. Gràcies a l'absència de distraccions, Schumer confiava aquest dimecres que alguns dels seus col·legues coneixeran els fets "per primera vegada". El torn dels advocats de Trump arribarà dissabte.