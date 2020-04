L'avantguarda dels que deixen enrere la quarantena

A poc a poc i amb precaució, una desena de països comencen a alleugerir els confinaments que, amb més o menys duresa, han mantingut tancada la població a casa. Segueixen les passes de la Xina, el país on va esclatar el brot a finals d’any i que ha sigut el primer a recuperar el pols de l’economia i la ciutadania un cop la corba de contagis va clarament a la baixa. El director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha volgut, però, alertar dels riscos d’abaixar la guàrdia i ha subratllat que “aixecar les restriccions no és el final de l’epidèmia” per a cap país, sinó que durant un temps caldrà mantenir “esforços” que necessàriament han de passar per “assegurar la detecció i l’aïllament de tots els casos”.

Alemanya

El dia que Alemanya ha reobert les botigues no alimentàries, de moment només les de menys de 800 metres quadrats, Angela Merkel ha alertat que la represa comercial pot fer caure en una falsa seguretat que pot fer que els èxits del control de les transmissions quedin en res i es produeixin repunts que obligarien a recuperar les restriccions. A Alemanya, els governs dels lands són els que tenen les competències per ordenar els ritmes dels desconfinaments, però la majoria aconsellen mantenir el metre i mig de distància física i l’ús obligatori de mascaretes per a l’exterior.

Dinamarca

La setmana passada ja van obrir les escoles de primària i llars d’infants, i ara els danesos ja poden anar a la perruqueria, a fer-se un massatge o un tatuatge. El coronavirus imposa que en aquests centres s’hagin d’inhabilitar les sales d’espera o limitar el nombre de clients, i també l’ús de material de protecció entre els clients i els professionals.

Noruega

Els més petits han tornat a les escoles bressol, i els alumnes de primària en amunt s'hauran d’esperar una setmana. Les consultes de dentistes, oftalmòlegs o podòlegs també recuperen l’activitat. S’aixeca la prohibició de passar la nit a la segona residència.

República Txeca

Malgrat que l’estat d’alerta es manté fins al 30 d’abril, han tornat les parades dels mercats ambulants, amb l’obligació de mantenir la distància amb els venedors, i ja es pot portar el cotxe al taller.

Polònia

El govern ultraconservador manté la convocatòria electoral per al 10 de maig, en què es votarà per via postal i no presencial, però des d’ahir diumenge ha aixecat les restriccions per a botigues i aquesta setmana anunciarà més mesures.

651x366 Protesta mantenint les mesures de seguretat contra Benjamin Netanyahu, a Tel Aviv / ABIR SULTAN / EFE Protesta mantenint les mesures de seguretat contra Benjamin Netanyahu, a Tel Aviv / ABIR SULTAN / EFE

Israel

Diumenge, dia laborable a Israel, van tornar a obrir cafeteries i restaurants i les petites botigues després de setmanes de fortes restriccions de moviments que fins i tot han afectat la celebració de la Pasqua jueva. Però l'aixecament de les restriccions no afecta la distància física, i per això centenars de persones van participar en una concentració separades les unes de les altres per protestar contra l'acord de govern de Benjamin Netanyahu amb Benny Gantz, que permetrà al primer ministre continuar al càrrec tot i tenir pendents diverses causes judicials per corrupció i suborns.

Albània

Albània surt dels 40 dies d’estricte confinament amb l’obertura de botigues i diversos sectors productius. Escoles, transport públic i bars continuen tancats però, en canvi, i amb l’objectiu de salvar la temporada turística a l’estiu, es permet que obrin portes hotels i càmpings.

Austràlia

Fa tres mesos que l’Ajuntament de Sydney va tancar les platges, davant de les protestes dels residents que demanaven poder anar-hi a fer exercici. Les autoritats han autoritzat l’obertura de les tres primeres, que s’han omplert de banyistes i de surfistes que volien aprofitar un dia calurós. Per contra, la més emblemàtica, la platja Bondi, continua tancada. Patrulles de policia intenten controlar que els usuaris mantinguin la distància de seguretat, i que només siguin veïns de la zona.

Índia

El govern de Nova Delhi ha començat per la represa industrial del sector energètic, quan els 1.200 milions d’habitants ja sumen més de tres setmanes de confinament.

Iran

Coincidint amb el dia rècord de morts, l’Iran ha obert les autopistes i els grans centres comercials de Teheran amb un horari més restringit, però bars i gimnasos tenen la persiana abaixada.