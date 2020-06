El vídeo de la detenció d'un líder indígena indigna el Canadà i Trudeau promet investigar els fets

En plena onada de protestes als Estats Units i altres països del món contra el racisme policial, el vídeo de l'agressiva detenció d'un líder indígena del Canadà ha revifat també el debat al país veí del nord. Però de manera totalment contrària a la de Donald Trump, la reacció del primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha sigut l'anunci d'una "reforma de la policia a tots els nivells" per acabar amb "el racisme i la discriminació sistèmica dels canadencs negres i indígenes" per part de les forces se seguretat.

En una compareixença divendres al vespre, Trudeau va qualificar el vídeo que s'havia fet públic d'"escandalós" i va prometre una investigació en profunditat sobre els fets. En la gravació de 12 minuts, feta amb la mateixa càmera del vehicle policial, es veu com Allan Adam, cap de la nació Athabasca Chipewyan del Canadà, és abatut per dos agents, un dels quals es llança sobre ell amb tot el cos i un cop a terra li dona cops de puny. Els dos policies el retenen a terra i li criden que no es resisteixi.

En els minuts previs a la detenció, Adam s'acosta al cotxe policial que ha estacionat darrere seu, a les portes d'un casino a Fort McMurray, Alberta, i es queixa que els estiguin assetjant i demana al policia que els "deixi en pau". Però el policia li exigeix que torni al seu cotxe, cosa que ell fa. Mentre el policia comprova el número de matrícula, Adam torna a insistir en demanar explicacions i afegeix: "Tu i jo tindrem un problema, parlem-ne ara mateix!" Quan el policia surt del cotxe i s'hi acosta, Adam retrocedeix cap al seu vehicle i s'inicia un diàleg inaudible de l'agent amb ell i amb la dona que condueix el cotxe, suposadament pel fet que la matrícula del vehicle del líder indígena està caducada.

En un moment de la conversa, Adam torna a sortir del cotxe visiblement indignat i preguntant "Quin coi de problema hi ha?", es treu la jaqueta i s'enfronta al policia assumint un posat de lluita, tot i que mantenint-se a distància. Finalment torna a entrar dins del cotxe, però llavors el policia intenta detenir i esposar la conductora, que havia sortit del cotxe a intercedir entre els dos. Adam surt de nou del vehicle i impedeix la detenció increpant: "Deixi la meva dona!" Adam torna a desafiar l'agent, cridant "Vinga!", mentre una segona dona surt de la part del darrere del vehicle per tractar de mediar i finalment l'home torna a entrar dins del cotxe. Poc després se senten les sirenes d'un altre vehicle de policia i Adam torna a sortir del cotxe. Aquest cop el policia l'agafa pels braços just en el moment que arriba un altre agent corrents, es llança sobre ell amb força i l'abat a terra.

315x388 El líder de la nació Athabasca Chipeywan del Canadà, Allan Adam, després de ser detingut per la policia. / Reuters El líder de la nació Athabasca Chipeywan del Canadà, Allan Adam, després de ser detingut per la policia. / Reuters

El vídeo es va gravar suposadament el mes de març, però va sortir a la llum dijous passat i va desfermar una onada d'indignació a les xarxes que ha arribat fins al govern del Canadà. El mateix Trudeau ha admès que són imatges "escandaloses" i que "hi ha serioses preguntes sobre el que va passar", per la qual cosa es durà a terme una investigació "per arribar al fons del cas".

"Al mateix temps sabem que aquest no és un cas aïllat. Massa canadencs negres i indígenes no se senten segurs a prop de la policia i això és inacceptable, com a govern ho hem de canviar", va afirmar Trudeau en una compareixença pública divendres. En aquest sentit, va anunciar que havia parlat amb els governadors de les diverses regions i que havien acordat que calia posar mesures per combatre el que va definir com a "racisme i discrimació sistèmics" que hi ha encara al país.

Un racisme sistèmic que ja va admetre Trudeau a principis de juny quan, arran de l'onada de protestes desfermades al país veí per la mort de George Floyd a Minneapolis, les xarxes socials van quedar inundades també amb vídeos que provaven la discriminació policial que pateixen també les minories ètniques al Canadà. En un discurs del 5 de juny, Trudeau ja va prometre "un canvi", i aquest divendres hi va afegir que "cal una reforma a la policia a tots els nivells i ràpid".

L'herència colonial del Canadà està molt present en el debat públic del país des de fa anys, abans i tot que l'any 2008 el govern canadenc demanés perdó públicament a les nacions indígenes per les atrocitats comeses durant molts anys. Unes atrocitats que es van mantenir fins ben avançat el segle XX, quan milers de nens indígenes van ser extrets de les reserves i enviats a internats i famílies adoptives, on van patir abusos de tota mena, en un intent d'aniquilar les seves cultures. Aquests fets ja s'han admès públicament com un "genocidi cultural".

Ara, en plena onada mundial contra el racisme, el Canadà es torna a enfrontar amb el seu passat, però també amb el seu present, contaminat encara per l'herència d'estructures discriminatòries que Trudeau es va comprometre a canviar quan va assumir el poder.