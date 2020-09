Lukaixenko escapça l'oposició bielorussa

El règim d'Aleksandr Lukaixenko intensifica la repressió contra les cada vegada menys nombroses veus dissidents que queden lliures al país. L'oposició bielorussa ha denunciat aquest dijous el segrest de l'advocat Maksim Znak, membre del Consell Coordinador per al Traspàs Pacífic de Poder. Al jove opositor se l'han endut un grup de civils que anaven encaputxats, en una escena similar a la que va patir la seva col·lega Maria Kolesnikova, una de les tres dones que van desafiar l'autoritari dirigent en les recents eleccions.

Segons la campanya de l'empresonat exbanquer Víktor Babariko, vetat com a candidat a la presidència, els desconeguts s'han endut Znak mentre treballava a la seva oficina de la capital bielorussa i han marxat en direcció desconeguda. Sense aquest advocat ja són sis els membres de la direcció del Consell, al qual Lukaixenko no reconeix cap legitimitat ni representativitat, que han estat empresonats o han decidit marxar fora del país per evitar ser detinguts o represaliats. Precisament, la premi Nobel de literatura Svetlana Aleksiévitx, l'única de la junta que queda en llibertat, ha denunciat avui que un grup ha intentat irrompre al seu domicili de Minsk. L'escriptora ja havia advertit en anteriors ocasions que la seva oposició a la dictadura la feia estar en el punt de mira de les forces de seguretat i fins i tot va assumir que la podien detenir en qualsevol moment.

651x366 Maxim Znak en una imatge del passat mes d'agost / ATYANA ZENKOVICH / EFE Maxim Znak en una imatge del passat mes d'agost / ATYANA ZENKOVICH / EFE

La multitudinària reacció popular contra Lukaixenko ha agafat per sorpresa el mateix aparell repressor, que no està acostumat a una resposta tan contundent de la societat. "Exigeixo la llibertat immediata de Maksim Znak, que ha estat detingut o, més ben dit, segrestat. Els mètodes que fan servir les anomenades autoritats són indignants", ha escrit al seu canal de Telegram la líder bielorussa Svetlana Tikhanóvskaia, que va marxar a l'exili a Lituània poc després que Lukaixenko es proclamés guanyador dels comicis del mes d'agost per un més que sospitosament fals 80% dels vots emesos. A l'exigència de llibertat s'hi han sumat Serguei Didlevski i Maria Kolesnikova, tots dos també del Consell Coordinador.

"No hi ha dubte que Lukaixenko té por de negociar i d'aquesta manera tracta de paralitzar la tasca de Consell Coordinador i d'intimidar els seus membres", diu Tikhanóvskaia, que es considera la guanyadora real dels comicis. I és que el dirigent ja ha manifestat que no té cap intenció de seure a dialogar amb una organització que no reconeix perquè, diu, no coneix els seus integrants, i s'autoerigeix com l'únic capaç de tirar endavant el país.