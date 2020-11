Els deures s’acumulen a la taula del Despatx Oval

Donald Trump continuarà sent president fins al 20 de gener, i Joe Biden té dos mesos llargs per donar forma al seu futur gabinet i per començar a definir com afrontarà els reptes gegantins que haurà d’assumir la seva administració.

Posar la pandèmia sota control

En la campanya, el demòcrata ha sigut escrupolós en el respecte a les mesures de les autoritats sanitàries, en contrast amb els mítings multitudinaris del republicà. Biden ha centrat gran part del seu missatge en la pandèmia, alertant que no serà possible aixecar l’economia sense controlar la propagació del virus. Serà una de les seves prioritats. Segons la CNN, demà anunciarà un equip de 12 persones que configuraran la seva taula d’experts per combatre’l quan prengui possessió del càrrec. Biden fa setmanes que hi insisteix: “Escoltaré els científics”.

Trobar el lloc dels Estats Units al món

L’ansietat amb la qual els socis tradicionals dels Estats Units esperaven Biden pot facilitar que Washington recuperi part del seu paper en un món al qual Trump es va tancar amb el seu “Amèrica primer”. De l’aïllacionisme del republicà a la idea del multilateralisme (a la carta) d’anteriors administracions. Joe Biden ha promès que repararà les relacions amb els aliats i que posarà fi a la guerra comercial amb la Xina, que buscarà resoldre amb pressió diplomàtica i en coalició amb altres països. A més, s’ha compromès a retornar a l’Acord del Clima de París. L’ONU, cada vegada més arraconada, rep oxigen.

Frenar l’emergència climàtica

No només París. El president electe ha explicat que el seu objectiu és eliminar del tot les emissions de diòxid de carboni l’any 2050. Trump va intentar retratar-lo com un perill per a la indústria petroliera, però Biden s’ha limitat a anunciar que deixarà d’oferir subvencions públiques al sector. En el cas del fracking, ha explicat que no hi haurà concessions per a l’explotació de terrenys de propietat federal, però que el permetrà en propietat privada. Sí que proposa prohibir noves concessions per a l’explotació de gas i petroli en terres públiques. Trump li deixa un llegat de més d’un centenar de desregulacions en matèria de protecció mediambiental.

Gestionar la immigració i els ‘dreamers’

Els Estats Units són un país d’immigrants. Donald Trump, amb una retòrica racista i xenòfoba, deixa al seu successor un mur en construcció amb Mèxic o la prohibició d’entrada al país a ciutadans de diversos estats de majoria musulmana. Joe Biden ha promès obrir el camí cap a la ciutadania a onze milions d’indocumentats i als dreamers, els 700.000 immigrants que van arribar als EUA sent nens de manera irregular. El DACA, el programa de l’administració Obama que els va donar cobertura legal, està en mans del Tribunal Suprem. Biden ha demanat perdó pel nombre de deportacions durant la seva etapa com a vicepresident.

Recosir un país marcat pel rancor i el racisme

Ha perdut Trump però perdura el trumpisme. Joe Biden ha repetit en infinites ocasions que ell es proposa “curar l’ànima de país”, però el seu primer gran repte serà convèncer els votants del republicà que ell és el guanyador legítim de les eleccions. En un 2020 que ha exposat de manera òbvia alguns dels horrors fundacionals dels Estats Units, Biden ha admès l’existència del racisme institucional. Entre les seves promeses, la creació d’una comissió de treball per tractar de resoldre la desproporcionada violència policial.