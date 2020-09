Europa aprova la dexametasona per a pacients greus de covid-19

L 'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) ha donat llum verda aquest divendres a l’ús de la dexametasona en pacients greus de covid-19. Després de la revisió del comitè científic, l’EMA ha conclòs que es pot utilitzar en adults i adolescents hospitalitzats que requereixin ventilació, és a dir, en els malalts més greus. Aquest és el segon tractament contra el covid-19 que aprova l’EMA, després que al juliol donés el vistiplau al remdesivir. Segons els resultats analitzats, la taxa de mortalitat entre pacients greus tractats amb dexametasona és del 29%, mentre que per a la resta és del 41%. A finals de juliol, el Japó ja havia aprovat aquest medicament per al mateix tipus de malalts.

Al juny l’OMS va recomanar augmentar la producció de dexametasona després que un estudi de la Universitat d’Oxford confirmés que aquest esteroide que s’utilitza com a antiinflamatori i immunosupressor redueix un terç la mortalitat dels pacients greus de covid-19.

La dexametasona és un corticoesteroide antiinflamatori que s'utilitza per tractar l'artritis, al·lèrgies greus i l'asma. Científics de la Universitat d'Oxford van dir a principis de l'estiu que fer-la servir seria un "avenç important" en la lluita contra la malaltia. A Catalunya s'ha fet servir de manera experimental un fàrmac corticoide d'una família similar, però no s'ha fet cap estudi sobre la possible eficàcia.

L'ús de dexametasona es va testar en l'assaig clínic Recovery, que s'ha portat a terme al Regne Unit amb 11.000 pacients de 175 hospitals. La pràctica concreta es va fer en aquest cas en 2.104 pacients, i en comparació amb 4.321 pacients a qui es va aplicar un tractament convencional, va demostrar que reduïa la mortalitat de persones necessitades de ventilador en el 30%.

D'acord amb les dades facilitades dimarts per l'equip d'Oxford, la dexametasona salva, doncs, una vida per cada vuit dels pacients necessitats de ventiladors. També redueix en una cinquena part la mortalitat de les persones que acaben necessitant oxigen. El professor Martin Landray, viceinvestigador en cap de l'equip, va assegurar en la presentació de les conclusions que es tracta d'un "gran avenç per diversos aspectes": "Des de la irrupció de la malaltia, fa menys de sis mesos, s'ha estat buscant un tractament que reduís el risc de morir, i fins avui no n'hi havia cap. Ara n'hi ha un. Els resultats són prou clars i la gent pot ser atesa aquesta mateixa nit".