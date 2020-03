Un altre dia negre a Itàlia, amb 627 morts

Un mes després que es conegués la primera víctima del Covid-19 a Itàlia, l’epidèmia es continua estenent al país tot i les estrictes mesures de contenció adoptades pel govern. L’últim balanç de divendres semblava un comunicat de guerra: 4.032 persones han mort amb coronavirus des que es va declarar l’epidèmia, 627 només en les últimes 24 hores. És la pitjor dada des que es van començar a comptar els casos.

La majoria dels nous morts, 381, són de la Llombardia, la regió més afectada per l’epidèmia, on ja han mort 2.549 persones i on més de 22.000 estan contagiades. La divisió inicial dels viròlegs i epidemiòlegs italians respecte a la gravetat del virus va passar a un segon pla fa temps. Ja ningú dubta que l’única manera d’aturar aquesta pandèmia és no sortir de casa. Ho sap tothom menys els més de 53.000 ciutadans denunciats en vuit dies per no respectar la normativa que prohibeix els desplaçaments excepte per anar a comprar, a treballar o per una urgència justificada.

Si no ho feu de grat, serà per la força, va venir a dir ahir el president de la Llombardia, Attilio Fontana, confirmant que el govern havia autoritzat desplegar l’exèrcit pels carrers de Milà i de la resta de províncies llombardes. Així, 114 soldats controlaran les carreteres i punts neuràlgics de la regió per evitar desplaçaments injustificats. A Roma la policia també va augmentar els controls als vianants. “La presència dels militars té un efecte dissuasiu. Un s’ho pensa dos cops abans de sortir al carrer quan veu passar una patrulla de l’exèrcit”, va assegurar Fontana, que va lamentar disposar d’un contingent tan limitat. “Cal afegir almenys un zero a aquesta xifra, però és un pas positiu que s’hagi escoltat la meva petició -va dir el president regional-. Desafortunadament, no hem vist un canvi de tendència en els números, ni en el de les infeccions ni en el dels morts, que segueixen augmentant”.

A banda del desplegament de l’exèrcit, la Llombardia i les regions del nord de país reclamen mesures més estrictes per aturar el contagi, entre elles tancar les empreses que no tinguin una activitat imprescindible, prohibir l’esport a l’aire lliure i avançar l’hora de tancament dels supermercats. A última hora de la tarda, el govern va fer públic un nou document que, en part, recollia algunes d’aquestes sol·licituds i les estenia a tot el país. A partir d’avui quedarà prohibit l’accés a parcs i jardins públics, així com fer esport a l’aire lliure en grup, tot i que es permetrà fer activitats motores respectant la distància de seguretat a les rodalies del propi domicili. Una altra novetat és la prohibició de desplaçar-se a les segones residències i el tancament de les botigues d’alimentació a les estacions de tren.

Sense botigues diumenge

Les noves mesures aprovades pel govern arriben després que el Vèneto i l’Emília-Romanya -que segueixen la Llombardia en el dramàtic rànquing de contagis i decessos- decidissin aprovar de manera unilateral algunes restriccions. Al Vèneto, amb més 4.000 contagis i 140 morts, les autoritats locals hi van decretar ahir el tancament diumenge dels supermercats i botigues d’alimentació i van passar el forrellat als parcs, mentre que l’Emília-Romanya va tancar també els espais verds i va prohibir fer esport a l’aire lliure, passejar o anar en bicicleta si no és per anar a la feina o anar a comprar.

L’emergència sanitària al nord d’Itàlia segueix sent la principal preocupació de les autoritats locals. Falta personal mèdic, unitats de vigilància intensiva i maquinària per a l’atenció vital. La xifra de sanitaris infectats supera els 3.300, segons l’últim balanç, provisional. És per això que la Protecció Civil italiana enviarà als hospitals de la Llombardia 300 sanitaris voluntaris procedents de tots els racons de país. Fins i tot ONGs com Metges sense Fronteres també estan col·laborant amb els hospitals locals i l’exèrcit va anunciar que reclutarà 120 metges i infermers per fer front a la crisi.

Col·laboració regional

Gràcies a un sistema coordinat per la Protecció Civil, a Itàlia, on la sanitat és competència regional, és possible que les regions del centre i el sud de país col·laborin de manera solidària amb les que tenen el sistema sanitari desbordat. Segons va explicar el ministre d’Afers Regionals, Francesco Boccia, 59 pacients han sigut traslladats de la Llombardia a unitats de cures intensives situades en 11 províncies italianes diferents des que va començar l’episodi d’emergència.

Un metge xinès critica el confinament per “lax”

El vicepresident de la Creu Roja xinesa, Sun Shuopeng, que ha viatjat a Itàlia per assessorar el govern de Giuseppe Conte en la lluita contra la pandèmia, va criticar ahir la “laxitud” amb què, al seu parer, s’estan aplicant les restriccions de moviment al nord d’Itàlia. “Aquí a Milà, la zona més afectada per la Covid-19, les mesures de confinament són molt laxes. Puc veure que el transport públic encara funciona, la gent es mou per la ciutat, manté reunions en hotels i no porta mascareta”, va dir Shuopeng en una roda de premsa a Milà.

El responsable xinès va ser categòric exigint que es respecti el confinament de manera estricta: “No sé pas què està pensant la gent. Hem d’aturar de debò les activitats econòmiques habituals i totes les interaccions humanes. Ens hem de quedar a casa i fer tots els esforços per salvar vides”.