Dimiteix el govern rus després que Putin aposti per canvis en la Constitució

Discurs de Vladimir Putin i terratrèmol polític a Rússia. El govern del primer ministre Dimitri Medvédev ha dimitit en bloc aquest dimarts després que el totpoderós president rus hagi anunciat una sèrie de canvis "substancials" en la Constitució del país, durant el seu discurs anual sobre l'Estat de la nació. Els canvis proposats per l'home fort del Kremlin tenen l'objectiu de reforçar la figura del primer ministre i reduir a dos mandats .

Hi ha dos canvis "substancials" principals. En primer lloc, Putin ha proposat retornar la potestat al Parlament perquè sigui aquest qui elegeixi el primer ministre, quan vins ara només li donava el vist-i-plau. "Això incrementaria la independència i la responsabilitat del primer ministre", ha continuat el president durant la seva intervenció. En segon lloc, el mandatari vol endurir les condicions que ha de presentar qualsevol candidat a la presidència, per la qual cosa caldria tenir només la nacionalitat russa, i haver viscut al país durant els últims 25 anys.

A més, Putin s'ha mostrat a favor de limitar els mandats presidencials a dos, com en el sistema nord-americà. La Constitució actual fixa només que no es poden fer més de dos mandats consecutius, cosa que va permetre al mateix Putin exercir la presidència, després ser primer ministre per quatre anys, i després tornar a la presidència dos mandats més de sis anys (que expiren el proper 2024).

Aquestes propostes han fet créixer les sospites que Putin mirarà de continuar al poder com a primer ministre a partir del 2024, quan ja no es podrà tornar a presentar com a president perquè ja superaria el límit constitucional. Putin podria repetir la maniobra que ja va executar el 2008 quan, després d'acumular dos mandats seguits, va convertir-se en primer ministre fins al 2012, quan ja va poder tornar a presentar-se a la presidència. Aquest cop, a més, la seva reforma constitucional reduiria el poder de la presidència i atorgaria més poder a la branca legislativa.

Putin ja ha acceptat la dimissió de Medvédev, de 54 anys i que portava al càrrec des del 2012, i no ha explicat qui serà el seu successor. Malgrat això, els dos mandataris han fet mostra de la seva bona sintonia en una compareixença televisiva on Putin ha agraït a Mendvédev la seva "gran feina" durant tots aquests anys. A més, el líder rus ha proposat a Mendvédev ocupar el càrrec de president del Consell de Seguretat, un òrgan consultori que ministres i alts càrrecs dels serveis d'intel·ligència.

"En aquest context, com a membres del Govern de la Federació Russa, hem de donar a president la possibilitat d'adoptar totes les mesures necessàries en aquestes condicions", ha apuntat el dimitit primer ministre.

La marxa de Medvédev dona a Putin l'oportunitat de nomenar un possible successor seu a la presidència a partir de 2024. Els possibles candidats a primer ministre són l'alcalde de Moscou, Sergei Sobyanin, el ministre d'Economia, Maxim Oreshkin, o el ministre d'energia, Alexander Novak, segons Reuters.