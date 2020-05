Dimiteix el ministre de Sanitat del Brasil en el pic de la pandèmia

El ministre de Sanitat del Brasil, Nelson Teich, ha dimitit aquest divendres a causa de les seves discrepàncies amb el president Jair Bolsonaro sobre la gestió del coronavirus. Teich, oncòleg sense experiència en l'administració, feia només un mes que havia accedit al ministeri en substitució de Luiz Henrique Mandetta, un ferm defensor del confinament com a estratègia per frenar l'expansió de l'epidèmia, i que Bolsonaro rebutja.

La premsa brasilera apunta que Bolsonaro i Teich han mantingut posicions divergents en quant a com s'ha d'abordar el coronavirus i que la gota que ha fet vessar el got ha sigut la voluntat del president de canviar el protocol de prescripció de cloroquina, el controvertit medicament utilitzat per a la malària però que no està comprovat científicament els seus beneficis per al covid-19.

El Brasil pot convertir-se en el futur brot més gran de coronavirus, segons ha advertit l'Organitazació Mundial de la Salut. Fonts oficials estimen que l'epidèmia ha causat més de 14.000 morts ja.

En una nota pública, el ministeri de Sanitat ha anunciat la dimissió de Teich i una compareixença seva en breu. L'oncòleg va ser presentat fa 28 dies com a un bolsonarista però, per contra, s'ha mostrat molt més prudent en quant als mals de la pandèmia estan causant en la societat i fins i tot ha defensat establir quarantenes per evitar massificacions de persones.