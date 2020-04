Les escoles daneses reobren a mig gas

Dinamarca començarà a reactivar-se a partir de demà dimecres, després d’un mes de semiconfinament per contenir la propagació de la covid-19. Les llars d’infants i els primers cinc cursos de primària, és a dir, alumnes de fins a 11 anys, tornaran a obrir portes, tot i que ho faran a mig gas. És la primera fase del pla de reobertura “gradual i controlada” anunciat la setmana passada per la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que s’allargarà fins a l’estiu. Segons aquest calendari inicial, la resta d’alumnes podrien tornar a les aules el 10 de maig, data en què també es podrien reobrir les fronteres i els negocis obligats a tancar, com ara els comerços no essencials, cafès i restaurants (ara poden oferir només menjar per emportar), perruqueries, cinemes i gimnasos. De moment, es manté la prohibició de les reunions de més de deu persones, i no es podran organitzar grans esdeveniments fins a finals d’estiu.

Tot i això, ahir la primera ministra ha deixat entreveure la possibilitat que algunes activitats es puguin reactivar més aviat del que estava previst. “Les xifres són millors del que ens esperàvem”, ha afirmat Frederiksen en una roda de premsa, i ha explicat que el govern debatrà els pròxims passos amb la resta de partits polítics.

Menys ingressos a l'abril

Amb una població de 5,7 milions d’habitants, el país escandinau ha registrat fins ara 6.500 contagis i 299 morts per covid-19, però el nombre d’hospitalitzacions va a la baixa des de principis d’abril i, per exemple, aquest dimarts hi ha 380 pacients ingressats, vuit menys que el dia anterior, així com també els ingressos a les unitats de cures intensives.

Dinamarca va ser un dels primers països europeus a imposar restriccions dràstiques. Ho va fer l’11 de març, quan el país tenia 500 contagis confirmats i encara cap mort. Des de llavors, l’activitat ha quedat reduïda al mínim, tot i que no s’ha ordenat el confinament de la població i hi ha més llibertat de moviment que a Catalunya.

El govern socialdemòcrata argumenta que la tornada a l’escola de les criatures és el primer pas necessari perquè els progenitors puguin tornar a treballar. Però les autoritats obliguen els centres a complir una sèrie de requisits d’higiene i distanciament per minimitzar el risc d’infecció.

Per això, no tots els centres podran obrir aquest dimecres. Segons l’Associació Nacional d’Autoritats Locals, només la meitat dels municipis danesos estan preparats per fer-ho. A la capital, Copenhaguen, l’Ajuntament calcula que només un terç de les escoles i llars d’infants podran obrir avui, mentre que la resta ho aniran fent durant els pròxims dies.

Quatre metres per nen

Entre les mesures de seguretat es recomana, per exemple, que a les escoles bressol cada infant tingui una àrea personal d’entre quatre i sis metres quadrats. Això suposa que no tots els centres tindran prou espai per acceptar tots els nens, almenys al principi, fins que no s'adaptin les instal·lacions o es trobin alternatives.

Passa el mateix a les classes de parvulari i primària, on els alumnes s'han d'asseure a dos metres de distància, cosa que requerirà dividir cursos en grups més petits. A Copenhaguen, alguns centres utilitzaran altres localitzacions, com ara museus i parcs infantils, per guanyar espai.

Els mestres s’hauran d’assegurar que les criatures juguin en grups d’entre tres i cinc nens i principalment a l’exterior, i també que es rentin les mans com a mínim cada dues hores i cada vegada després d’esternudar. A més, s’han de complir estrictes mesures d’higiene i desinfecció.

Inicialment, les autoritats sanitàries insten els pares a enviar els seus fills a l’escola encara que algun membre de la família tingui la covid-19, argumentant que se suposa que la persona infectada està aïllada. Però, davant les crítiques d’associacions de famílies i del professorat, finalment han rectificat i han recomanat que, en aquests casos, es quedin a casa per evitar contagiar la resta d’alumnes i els mestres.

Les escoles daneses s’aniran adaptant durant aquesta setmana, amb la previsió que totes estiguin obertes dilluns de la setmana que ve. Aquell dia també començarà la reactivació gradual d’un altre país escandinau, Noruega. Les llars d’infants podran obrir el 20 d’abril, mentre que les escoles de primària ho faran una setmana després. A finals d’aquest mes també podran tornar a funcionar alguns negocis, com psicòlegs, fisioterapeutes i perruqueries, mentre que les restriccions a la restauració es mantindran fins a mitjans de juny.