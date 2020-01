Un diputat alemany d'origen senegalès troba forats de bala al vidre de la seva oficina

Karamba Diaby, nascut al Senegal i actualment diputat al Bundestag pel Partit Socialdemòcrata (SPD), s'ha trobat aquest dimecres forats de bala a la finestra de la seva oficina. Objectiu de la ultradreta pel seu color de pell –és un dels dos primers diputats negres a Alemanya– i per ser el portaveu de la comissió d'integració del Parlament, Diaby ja havia rebut nombroses amenaces.

"Hem trobat forats de bala a les finestres de la nostra oficina", ha denunciat a Twitter, on també ha demanat que les forces de seguretat investiguin l'autoria de l'atac. Segons sembla, els trets s'haurien produït en algun moment entre dimarts a la tarda i dimecres al matí, quan no hi havia ningú a l'oficina.

Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt. Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln. pic.twitter.com/NyGXlVQK8Q — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) 15 de gener de 2020

Encara que de moment no hi ha detinguts, la policia ha obert una investigació. Uns quants agents i un forense es van desplaçar al despatx de Diaby dimecres a la tarda per recollir proves. Segons ha especulat el setmanari alemany Der Spiegel, els trets s'haurien disparat amb una arma d'aire comprimit i no s'hi ha trobat cap bala.

L'oficina de Diaby és a la ciutat de Halle, al sud-oest de Berlín, a la regió de Saxònia-Anhalt, que ell representa al Bundestag. I és precisament a Halle on l'octubre passat es va produir un atemptat extremista amb conseqüències tràgiques: dues persones van morir a mans d'un tirador neonazi durant la celebració de la festa jueva del Yom Kippur.

Des del 2015, quan el govern d'Angela Merkel es va obrir a acollir refugiats provinents dels conflictes del Pròxim Orient, Alemanya viu una escalada de la ultradreta. Tot plegat ha coincidit amb l'ascens de l'actual tercera força al Bundestag, el partit xenòfob Alternativa per a Alemanya, però la pitjor part d'aquest clima d'odi s'ha traduït en la proliferació d'atacs violents que han afectat ciutadans i polítics locals amb discurs inclusiu.

Segons les estadístiques de la policia, els delictes d'odi van augmentar en 400 a tot el país entre el 2017 i el 2018, però la violència va arribar a un punt culminant amb l'assassinat del polític Walter Lübcke, de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de Merkel, l'estiu passat a mans d'un membre de l'extrema dreta.

El ministre d'Afers Estrangers alemany, Heiko Mass, que com Diaby milita a l'SPD, ha qualificat l'atac "d'inconcebible, covard i repugnant" a Twitter. I la ministra de Defensa i relleu de Merkel a la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha demanat "protecció de la policia" per als polítics que són amenaçats, però ha descartat liberalitzar els mètodes d'autodefensa com a manera de frenar el problema. Les seves declaracions al·ludien a Christoph Landscheidt, l'alcalde de Kamp Lintfort, a l'oest del país, que ha demanat una llicència d'armes per protegir-se arran de les reiterades intimidacions que ha rebut.

Uns altres membres del Bundestag que han denunciat amenaces constants de l'extrema dreta són la vicepresidenta de la cambra i membre de l'Esquerra, Petra Pau, i l'exlíder dels Verds Cem Özdemir, d'origen turc.