Un diputat iranià ofereix 3 milions de dòlars a qui assassini Trump

Ras i curt: tres milions de dòlars –uns 2,7 milions d'euros– a canvi de matar el president dels Estats Units, Donald Trump. Això és el que ha proposat i ha ofert un diputat iranià, davant del Parlament del país, a "qualsevol persona" que aconsegueixi assassinar el mandatari nord-americà. Unes declaracions que portaran cua i que s'han d'entendre, encara, en el context de venjança, ràbia i indignació que roman a l'Iran arran de la mort del poderós general Qasem Soleimani a mans de Washington. Fins al moment, però, ni el govern dels Estats Units ni el de l'Iran han fet cap comentari sobre aquestes paraules.

"En nom de la gent de la província de Kerman [la ciutat natal de Soleimani], pagarem una recompensa en efectiu de tres milions de dòlars a qualsevol persona que mati Trump", ha dit el diputat Ahmad Hamzeh, que ha deixat clar que proposa aquest oferiment per venjar la mort de Soleimani. El representant iranià, però, no ha detallat si la seva proposta té suport oficial o no, ni tampoc ha explicat d'on sortirien aquests suposats diners.

Sigui com sigui, la gravetat d'aquesta proposta podria tensar encara més la relació entre els dos països, la qual viu precisament el pitjor moment en dècades.

651x366 Milers d’iranians van omplir els carrers de la ciutat d’Ahvaz per retre homenatge al general assassinat / HOSSEIN MERSADI / AFP Milers d’iranians van omplir els carrers de la ciutat d’Ahvaz per retre homenatge al general assassinat / HOSSEIN MERSADI / AFP

El creixent distanciament arran de l'arribada de Trump al capdavant de la Casa Blanca, amb la polèmica sortida de l'acord nuclear inclosa, ha arribat al seu punt més àlgid amb la mort de Soleimani, el 3 de gener passat. L'assassinat del general iranià va desencadenar una greu crisi que, durant dies, va fer témer l'esclat d'una gran guerra entre les dues potències, amb molt probablement l'Iraq com a escenari.

Més màrtirs

Paral·lelament, el diputat també ha aprofitat la seva intervenció per demanar a l'aiatol·là Ali Khamenei que consideri màrtirs les 40 persones que van morir en una estampida humana durant l'enterrament de Soleimani a Kerman, i també els passatgers iranians que viatjaven en l'avió ucraïnès que va ser abatut "per error" per les forces iranianes després que pensessin que era un míssil nord-americà.

Líder de la Força Quds, el cos d'elit de la Guàrdia Revolucionària dedicat a defensar els interessos de l'Iran a l'exterior, Soleimani era un dels homes més respectats i poderosos del Pròxim Orient. Bona part de la societat iraniana el considerava un heroi. Ara és un màrtir.