El discurs d'investidura de Joe Biden, en 10 frases

Joe Biden ha jurat aquest dimecres el seu nou càrrec com a president dels Estats Units. En el seu discurs inaugural, el demòcrata ha recordat les "ferides" no tan noves que separen el país que dirigirà almenys durant els pròxims quatre anys, amb Kamala Harris com a vicepresidenta i primera dona que ocupa el càrrec en la història del país.

Recollim en deu frases la primera intervenció de Biden com a nou inquilí de la Casa Blanca, després del mandat de Donald Trump:

"Avui, en aquest dia de gener, tota la meva ànima està orientada a tornar a reunir tots els Estats Units".

"El racisme, la por i la demonització ens han dessagnat durant molt de temps. La batalla és perenne, la victòria no és segura".

"Hem d’acabar amb aquesta guerra incívica que enfronta el vermell contra el blau, el que és rural contra el que és urbà, el que és conservador contra el que és liberal".

"Sé que molts estatunidencs tenen por i no saben què passarà en el futur, però no podem separar-nos. Ens hem de posar en la pell de l'altre. Si ho fem així, el nostre país serà més pròsper".

"Aquest és el meu missatge més enllà de les nostres fronteres. Els Estats Units han sigut posats a prova. I n'hem sortit més forts. Refarem les nostres aliances i ens comprometrem amb el món un cop més".

"Per superar els reptes, restaurar l’ànima i assegurar el futur d’Amèrica, cal molt més que paraules. Es requereix la més esquiva de totes les coses en una democràcia: la unitat".

"No aplaçarem més el somni de la justícia per a tots".

"Mai hem fracassat en aquest país quan hem actuat junts. Comencem a escoltar-nos, a curar-nos, a veure'ns, a mostrar respecte... No tot ha de ser foc. Els Estats Units són millors que això".

"Fem front a la pandèmia com una única nació. La meva primera acció com a president és demanar-vos que us uniu a mi en una oració per recordar les 400.000 persones que han perdut la vida pel coronavirus".