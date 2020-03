El setè dia et falta l'aire: metges xinesos recopilen tot el que se sap de la Covid-19

"La característica més important de la Covid-19 és la falta d'alè i la dificultat per respirar", que s'acostuma a produir "el setè dia" després de la infecció. Ho diu un manual elaborat per doctors xinesos basant-se en la informació recopilada de 70.000 casos de coronavirus a la Xina (dels 81.000 que té actualment el país).

A través d' una carpeta de Google Drive, els metges del portal Doctor Dingxiang –una web xinesa de reconegut prestigi que ofereix informació sanitària– han recopilat protocols, estudis i manuals diversos, tant per als professionals de la sanitat com per al públic en general i –amb ajuda d'experts i traductors– els han traduït a diversos idiomes per posar-los així a disposició de la resta de països afectats per la pandèmia.

Entre els protocols mèdics i la informació recopilada als hospitals de Wuhan, que van ser a primera línia de foc en la batalla contra el coronavirus, hi destaca la recomanació concreta d'un antiviral anomenat fapilavir, que diuen que "s'ha mostrat efectiu" en el tractament de la malaltia. Amb tot, aquest fàrmac no està aprovat per l'Agència Europea de Medicaments, tot i que sí que es fa servir en alguns països com el Japó com a tractament per a la grip.

Seria el conegut també com a favipiravir, que un portaveu del ministeri de ciència i tecnologia xinès, Zhang Xinmin, ja ha advertit fa pocs dies que havia produït resultats esperançadors en 340 pacients de Wuhan i Shenzhen. "Té un grau alt de seguretat i és clarament efectiu en el tractament", va dir Zhang, segons The Guardian.

En la informació recopilada per a compartir amb el món, però, també es recomanen diversos remeis a base d'herbes de la medicina tradicional xinesa que es van fer servir als centres hospitalaris xinesos i que "van ajudar a la recuperació" dels pacients, asseguren.

Però de cara al públic en general, ofereixen una sèrie de consells per gestionar principalment les quarantenes domiciliàries dels casos sospitosos o que tinguin símptomes de coronavirus. En aquest cas, insisteixen que és molt bo ventilar la casa per netejar l'ambient, però sempre que es faci mantenint tancada la porta de l'habitació de la persona sospitosa d'estar infectada. "No utilitzi el sistema de ventilació central de la casa (aire condicionat) per evitar que l'aire contaminat circuli per la casa", afegeixen.

També recomanen netejar bé les superfícies per evitar que s'hi quedin les gotetes impregnades amb coronavirus (que s'expulsen en esternudar o tossir) i per això, destaquen, és millor que els mobles siguin de fusta o metall per a una millor desinfecció. "Si hi ha mobles de tela o cuir, millor tapar-los amb una tela de plàstic d'un sol ús".

Per a les persones amb símptomes de refredat i que hagin estat en contacte amb possibles casos de coronavirus, demanen que es vagin controlant la temperatura dos cops al dia i que estiguin especialment atents als següents símptomes, ja que són significatius: tos, dispnea (falta d'aire), dificultats per respirar, opressió al pit, dolor o diarrea.